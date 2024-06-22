Не виходила на зв'язок: у селі Романки знайшли тіло жінки (доповнено)

Сьогодні, 15:08 Переглядів: 498

22 червня в одному з будинків села Романки Кременчуцького району знайшли тіло літньої жінки. Про це «Кременчуцькому Телеграфу» повідомили очевидці події.

За їх словами, жінка тривалий час не виходила на зв’язок. Наразі на місці працюють рятувальники та правоохоронці.

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Як розповіли «Телеграфу» в Кременчуцькому районному управлінні ДСНС, сповіщення про те, що жінка тривалий час не відчиняє вхідні двері, рятувальники отримали о 14.02. На місці працювала 14 державна пожежна-рятувальна частина. Працівники ДСНС за допомогою шановного інструменту відчинили двері поліціянтам. В будинку виявили тіло жінки.