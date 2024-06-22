Очевидна брехня геніальних мам: що кременчужанам почитати на вихідних

Спеціально для читачів «Телеграфа» бібліотекар відділу абонемента філії №2 Кременчуцької міської публічної бібліотеки Наталія Манжеліївська підготувала чергову добірку книжкових новинок
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Аньєс Мартен-Люган «Очевидне»
Рен — талановита дизайнерка, співвласниця успішного піар-агентства. Та сенс її життя — сімнадцятирічний син, якого вона виховує сама. Найбільше Рен боїться тієї миті, коли він закінчить школу і покине родинне гніздо. Не бажаючи ні з ким ділити сина, вона роками приховує від хлопця, хто його батько. Одного разу Рен закохується і з головою поринає в нові почуття. Та чи її таємниця завжди так і залишиться таємницею? І Чи можна збудувати майбутнє, не звільнившись від минулого?
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Шарі Лапена «Тут усі брешуть»
Степгоуп — безпечний район міста. Пристойні сусіди. Рай для родин з дітьми. Рай, у якому кожен ховає за дизайнерськими гардинами власне пекло.
Вільям Вулер — поважний сім’янин. На перший погляд. Після скандалу з коханкою він розлючений повертається додому і несподівано застає там свою дев’ятирічну доньку Ейвері, яка в цей час мала бути в школі. Під час сварки з нею Вулер остаточно втрачає самовладання.
А вже через кілька годин дівчинку оголошують зниклою безвісти.
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Кендра Адачі «Лінива геніальна мама. Як встигати найважливіше й залишити час на себе»
Більшість мам живуть у світі хронічної втоми і розчарування через крайнощі. Перфекціоністки вичищають дім до скрипу, хочуть бути ідеальними дружинами, мамами і працівницями — і валяться з ніг. А пофігістки так розчаровуються у спробах досягти ідеалу, що забивають на все: розтягнуту футболку й брудне волосся, гори посуду й сантиметри пилу.
Авторка ж цієї книги вважає, що краще знайти баланс: встигати важливе й відкидати нав’язані «треба». Ключ до цього — бути генієм у найсуттєвішому й лінюхом у другорядному. Завдяки цій книжці ви дізнаєтеся про 13 принципів, які ведуть до спокійнішого й щасливішого життя. Життя, де є час на себе, а не тільки на кухню, прибирання та робочі звіти.
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