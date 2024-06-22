Очевидна брехня геніальних мам: що кременчужанам почитати на вихідних

Шарі Лапена «Тут усі брешуть»

Степгоуп — безпечний район міста. Пристойні сусіди. Рай для родин з дітьми. Рай, у якому кожен ховає за дизайнерськими гардинами власне пекло.

Вільям Вулер — поважний сім’янин. На перший погляд. Після скандалу з коханкою він розлючений повертається додому і несподівано застає там свою дев’ятирічну доньку Ейвері, яка в цей час мала бути в школі. Під час сварки з нею Вулер остаточно втрачає самовладання.

А вже через кілька годин дівчинку оголошують зниклою безвісти.