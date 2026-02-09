ГО "Захист держави"
Кременчук, Бізнес/Робота

У Кременчуці презентували публічний звіт Центру Дія.Бізнес за 2025 рік

Сьогодні, 17:27 Переглядів: 93

За підсумками 2025 року послугами Центру скористалися понад 2 400 осіб, надано 150 індивідуальних консультацій

У Кременчуці відбулася онлайн-презентація публічного звіту Громадської організації «Консультаційний центр підтримки та розвитку бізнесу», що оперує діяльністю Центру підтримки підприємців Дія.Бізнес у Кременчуці, за результатами роботи у 2025 році.

До заходу долучилися представники органів місцевого самоврядування, громадських організацій, підприємницької та ветеранської спільнот, а також партнери Центру. Під час звіту команда презентувала ключові результати діяльності, фінансові показники, напрями підтримки бізнесу та плани на наступний рік.

— За підсумками 2025 року послугами Центру скористалися понад 2 400 осіб, надано 150 індивідуальних консультацій, за результатами навчальних і консультаційних програм відкрито 15 нових ФОПів, а учасники програм залучили понад 1 млн грн грантового фінансування. Крім того, 20 підприємців отримали грантову підтримку після проходження навчання, 70 бізнесів підвищили рівень цифрової зрілості, реалізовано програми підтримки ветеранів, жінок та внутрішньо переміщених осіб, — розповіла Лариса Богодист, керівниця Дія.Бізнес у Кременчуці.

Окремий блок звіту був присвячений розвитку ветеранського підприємництва. У межах освітньо-грантової програми «Траєкторія 2» ветеранські бізнеси та бізнеси членів родин ветеранів залучили понад 1 млн грн фінансування, а також отримали консультаційний та менторський супровід.

Дія.Бізнес у Кременчуці: відкриваємо нові можливості перед майбутніми та діючими підприємцями цілком безкоштовно

У напрямі жіночого підприємництва Центр реалізує акселераційну програму «Відважна 3. Цифрова еволюція бізнесу», спрямовану на розвиток цифрових навичок жінок-підприємиць та адаптацію їхніх бізнесів до сучасних економічних умов.

Під час презентації також було представлено діяльність організації в межах GIHA Полтавщина та Коаліції 1325 Полтавщина, що спрямована на посилення ролі жінок у відновленні громад, економічній стійкості та реалізації порядку денного «Жінки, мир, безпека».

 Важливим напрямом роботи Центру залишається цифровізація та цифрова безпека. У 2025 році команда реалізувала позапроєктну ініціативу «Стоп Фейк», спрямовану на підвищення цифрової стійкості та обізнаності жінок з громад Полтавської області у питаннях кібербезпеки та протидії дезінформації.

Безоплатна стипендіальна програма «Міцність 2»: понад 12,7 млн гривень для постраждалого від війни бізнесу

Фінансовий огляд підтвердив прозорість діяльності організації: 82% бюджету у 2025 році було спрямовано безпосередньо на програмну діяльність, попри скорочення обсягів міжнародного фінансування. Також повідомлено про підготовку організації до верифікації на платформі «Філантропи України».

Публічний звіт став простором відкритого діалогу з громадою та підтвердив роль Центру Дія.Бізнес у Кременчуці як регіонального осередку підтримки підприємництва, партнерства та відновлення громад.

Автор: Мирослава Українська
Теги: Дія.Бізнес у Кременчуці бізнес звіт
