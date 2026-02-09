Завтра у Кременчуці прощатимуться із військовим Русланом Пуйлом

У вівторок, 10 лютого, у Кременчуці в останню путь проведуть полеглого у бою за Україну військовослужбовця Руслана Пуйла. Про це повідомили у департаменті соціального захисту населення.
Відомо, що військовослужбовець був вірним сином, люблячим чоловіком та батьком. Навчався в Кременчуцькій гімназії № 22. Відданий захисник Батьківщини помер 3 лютого 2026 року.
Прощання та поховання воїна відбудеться у вівторок, 10 лютого:
Редакція «Кременчуцького Телеграфа» висловлює щирі співчуття рідним і близьким військовослужбовця.
