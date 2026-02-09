Колектив Кременчуцького льотного коледжу виступив проти передислокації закладу

Представники трудового колективу Кременчуцького льотного коледжу Харківського національного університету внутрішніх справ звернулися до Президента України, Прем’єр-міністра та Уповноваженого Верховної Ради з прав людини через рішення про можливу передислокацію закладу. Під зверненням — 142 підписи.
У зверненні, яке є в розпорядженні редакції, йдеться про рішення, ухвалене на нараді під головуванням міністра внутрішніх справ Ігоря Клименка 15 січня 2026 року. Згідно з протоколом наради, передбачено переміщення працівників коледжу на захід України, оптимізацію штату, фактичне припинення освітньої діяльності в Кременчуці, а також проведення ремонтів і створення нової матеріально-технічної бази на Закарпатті.
Працівники коледжу наголошують, що Кременчуцький льотний коледж є спеціалізованим закладом із багаторічною історією та унікальною інфраструктурою — аеродромною базою, тренажерами, логістичним і медичним забезпеченням. Тут готують фахівців для підрозділів МВС, Нацгвардії, ДСНС, Держприкордонслужби та Нацполіції.
У зверненні зазначається, що рішення про передислокацію, на думку колективу, ухвалене без належного аналізу безпекових ризиків, фінансово-економічного обґрунтування та без консультацій із працівниками. Також висловлюються побоювання щодо можливого нецільового використання бюджетних коштів.
Автори звернення також зазначають, що переміщення закладу може призвести до втрати ліцензій і фактичного припинення діяльності коледжу як закладу вищої освіти.
Нагадаємо, студент та викладач коледжу розповіли «Кременчуцькому Телеграфу», що і студентів, і викладачів поставили перед фактом переїзду закладу. За їхніми словами, відмову від передислокації можуть розцінювати як підставу для відрахування чи звільнення. Керівник закладу Руслан Яковлєв і його заступниця Олена Цимбаліст коментувати ситуацію журналістам відмовились. Працівники та студенти на загальних зборах вирішили звертатись до президента, аби запобігти передислокації.
