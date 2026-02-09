ГО "Захист держави"
Зустріч, яка змушує замислитись: у Кременчуці студенти поспілкувалися з матір’ю Героя України Степана Чубенка
Микола Корецький
Звіт Миколи Корецького — депутата Полтавської обласної ради, фракції Всеукраїнського об’єднання «Батьківщина»
Мирослава УКРАЇНСЬКА
«Переселенцям в’їзд заборонено»: на одному з підприємств Кременчука упереджено ставляться до ВПО
Олена Шуляк
Скільки ветеранів і ветеранок змогли відкрити бізнес цього року
Богдан Лазоренко
Розслідування помножене на нуль: чи буде правосуддя у справі кременчуцької «нафтової мафії»?
Микола Княжицький
Справді незалежними мають бути всі правоохоронні органи
Мирослава УКРАЇНСЬКА
«Українські книжки спалювали ще й новини з цього робили»
Сабіна Юркіна
Чому я не боюся. І чому нормально — боятися
Анатолій Василенко
Коли газовий рахунок кусається: борг — зростав, коли лічильник «відпочивав»
Віктор Крук
«Мені наснився дивний сон. А може віщий?»
Богдан Лазоренко
Токсична змова у Кременчуці: сморід, гроші та нафтова мафія під «кришою» влади Малецького
Богдан Лазоренко
Кінець близько. Хто ж фінансує роботу ворожого сайту “КременчукТудей” та поливає брудом опонентів міської влади?
Всеукраїнське об‘єднання «Батьківщина»
Тарифи на світло потрібно зменшувати, а не підвищувати, – Юлія Тимошенко
Віктор Крук
Як українці ведуться на російські фейки та розповсюджують кремлівські наративи і чи можна цьому протидіяти
Анатолій Василенко
Боргова прірва за комуналку в умовах воєнного стану: погляд на боргові реалії населення «не вмерлої» країни
Володимир Дмитренко
Дорогу посилить той, хто йде, або чому добре, коли на зупинках з'являються знаки заборони куріння
Олександр Мельник
Про акценти і пріоритети державної політики
Тетяна Донченко (Волинська)
Успішно «розсуваю шторки»: що сказав апеляційний суд у «справі дитсадків»
Топ новина, Освіта, ТЪ у темі

Колектив Кременчуцького льотного коледжу виступив проти передислокації закладу

Сьогодні, 13:14 Переглядів: 1 096

 Працівники звернулися до президента, уряду та омбудсмена і просять призупинити рішення МВС

Представники трудового колективу Кременчуцького льотного коледжу Харківського національного університету внутрішніх справ звернулися до Президента України, Прем’єр-міністра та Уповноваженого Верховної Ради з прав людини через рішення про можливу передислокацію закладу. Під зверненням — 142 підписи.

У зверненні, яке є в розпорядженні редакції, йдеться про рішення, ухвалене на нараді під головуванням міністра внутрішніх справ Ігоря Клименка 15 січня 2026 року. Згідно з протоколом наради, передбачено переміщення працівників коледжу на захід України, оптимізацію штату, фактичне припинення освітньої діяльності в Кременчуці, а також проведення ремонтів і створення нової матеріально-технічної бази на Закарпатті.

Працівники коледжу наголошують, що Кременчуцький льотний коледж є спеціалізованим закладом із багаторічною історією та унікальною інфраструктурою — аеродромною базою, тренажерами, логістичним і медичним забезпеченням. Тут готують фахівців для підрозділів МВС, Нацгвардії, ДСНС, Держприкордонслужби та Нацполіції.

У зверненні зазначається, що рішення про передислокацію, на думку колективу, ухвалене без належного аналізу безпекових ризиків, фінансово-економічного обґрунтування та без консультацій із працівниками. Також висловлюються побоювання щодо можливого нецільового використання бюджетних коштів.

Серед основних ризиків, на які вказують працівники:

  • втрата кадрового потенціалу та масова відмова фахівців від переїзду;
  • загроза зриву освітнього процесу та державного замовлення;
  • ризик непроходження акредитації п’яти освітніх програм у 2026–2027 навчальному році;
  • припинення роботи авіаційного медичного центру та інших критично важливих підрозділів;
  • можливе скорочення близько 200 робочих місць у Кременчуці під час війни.

Автори звернення також зазначають, що переміщення закладу може призвести до втрати ліцензій і фактичного припинення діяльності коледжу як закладу вищої освіти.

У зв’язку з цим трудовий колектив просить:

  • призупинити реалізацію рішення про передислокацію;
  • провести всебічну перевірку обґрунтованості ухвалених рішень;
  • створити міжвідомчу робочу групу за участю представників МВС, Міноборони, МОН, Державіаслужби та колективу коледжу;
  • залучити працівників до обговорення подальших рішень щодо майбутнього навчального закладу.

Нагадаємо, студент та викладач коледжу розповіли «Кременчуцькому Телеграфу», що і студентів, і викладачів поставили перед фактом переїзду закладу. За їхніми словами, відмову від передислокації можуть розцінювати як підставу для відрахування чи звільнення. Керівник закладу Руслан Яковлєв і його заступниця Олена Цимбаліст коментувати ситуацію журналістам відмовились. Працівники та студенти на загальних зборах вирішили звертатись до президента, аби запобігти передислокації.

5
Автор: Руслана Горгола
Теги: льотний коледж студенти викладач звернення президента
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.

Інформація

Користувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.
Будь-ласка, ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:


Свіжий випуск (№ 6 від 6 лютого 2025)

Для дому і сім'ї

Читати номер

Для дому і сім'ї - програма телепередач

Читати номер

Приватна газета

Читати номер
Попередні випуски

№ 5 від 30 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 4 від 23 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 3 від 16 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 2 від 9 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

Всі номери

Вверх