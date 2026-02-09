Дев'ятикласник Тимур Стецюк потребує вартісного лікування: збір відкритий

Тимур Стецюк, учень 9 класу Максимівської гімназії потребує нашої допомоги.

Хлопець знаходиться в онкогематологічному відділенні КП «Дитяча міська клінічна лікарня Порлтавської міської ради». Тимур має онкологічне захворювання лімфома Ходжкіна, варіант нодулярного склерозу, IV стадії. Для нього кожен день — це боротьба за життя.

На сьогодні Тимуру терміново необхідна супровідна терапія та додаткові медичні обстеження, без яких подальше лікування неможливе.

Мама хлопця, пані Марина, звертається до всіх небайдужих по допомогу й просить не залишатися байдужими: кожна гривня важлива!

Реквізити для допомоги

Номер картки: 4874070055458705 Марина Ємець

або за реквізитами

Отримувач: Ємець Марина Вікторівна

UA 68 322001 00000 2620 1370 719632

ІПН/ЄДРПОУ 3229617249

Не залишайтеся байдужими! Якщо немає можливості допомогти фінансово, поширте цю інформацію — це теж надзвичайно важливо.