«Зробили так, як закликала влада і залишилися без опалення»: як у Кременчуці виживають мешканці двоповерхівки

Сьогодні, 12:31 Переглядів: 1 120

11 квартир маленької двоповерхівки за дозволом виконкому та власним коштом перейшли на індивідуальне опалення і тепер про це жалкують

До редакції «Кременчуцького Телеграфа» із закликами про допомогу звернулися мешканці двоповерхового будинку, який знаходиться на вулиці Майора Борищака, 21. Три роки тому 11 квартир маленької двоповерхівки з дозволу виконкому та власним коштом перейшли на індивідуальне опалення, а тепер про це дуже жалкують.

— Коли у квітні 2022 року росіяни розбомбили ТЕЦ, міський голова закликав жителів Кременчука, у кого є така можливість, від’єднуватися цілими будинками від централізованого опалення, та переходити на індивідуальне. Бо ситуація з опаленням тоді виглядала незрозумілою. А міська влада обіцяла, що дасть «зелене свтло» всім охочим перейти на індивідуальне опалення. Єдина умова — це мав бути увесь багатоквартирний будинок, — розповіла нашому видання мешканка цього будинку О лена Андрукович.

І варто зауважити, що свою обіцянку міська влада тоді виконала. Багатоквартирний будинок на вулиці Майора Борищака, 21 на прохання його мешканців від’єднали від централізованого опалення та дозволили перейти на індивідуальне. У липні 2022 року виконавчий комітет Кременчуцької міської ради надав відповідний дозвіл (рішення № 950).

Як розповіла Олена Андрукович, протягом літа 2022 року будинок від’єднали від централізованого опалення і кожна квартира обладнала у себе індивідуальне: 10 квартир встановили газові двухконтурні електричні котли, а власники однієї квартири вирішила перейти на повністю електричне опалення.

Все це було офіційно узгоджено та оформлено з ПрАТ «Кременчукгаз» та АТ «Полтаваобленерго». При цьому, від’єднання та переобладнання системи опалення було зроблено без будь-якої фінансової допомоги з боку міської чи державної влади — повністю за власний рахунок мешканців 11 квартир.

— Проблеми з опаленням у нас виникли в грудні 2025 року — коли за графіком погодинних відключень електроенергію почали подавати лише кілька годин на добу. А під час відключень електроенергії газові двухконтурні електричні котли не працюють. Після 9 січня температура повітря у квартирах опустилася до +13 градусів. А у нас 70% мешканців — пенсіонери. Є і малолітні діти. Це соціально незахищені верстви населення. І вони просто замерзають у своїх квартирах. Тож, зробили так, як закликала міська влада, і залишилися без нормального опалення, — зазначила Олена Андрукович.

Вона розповіла, що 25 січня у будинку виникла аварійна ситуація — спершу подали напругу у 350 вольт, а потім будинок на 1,5 доби взагалі відключили від світла. Температура теплоносія у квартирах впала до +3 градусів, а повітря — до +7. Будинок був на межі повного замерзання.

Олена Андрукович каже, що мешканці будинку зверталися в усі можливі інстанції: телефонували на «гарячу лінію» мера, до обласної військової адміністрації та до керуючої компанії «Будсервіс» із закликом про допомогу. Усе марно — жодної реакції.

23 січня вони направили колективного листа на адресу міського голови, у якому просили допомоги у справі стабільного електропостачання свого житлового будинку. Копію цього звернення мешканці направили до районної та обласної військових адміністрацій, а також до АТ «Полтаваобленерго».

— Поки відповіді не отримали. Як нам пояснили — встановлений законом термін на отримання відповідей — 30 днів. Але ж треба якось зважати на питання, які ставляться у зверненнях, а не підходити до усіх звернень однаково. Через 30 днів закінчиться зима, — зауважила Олена Андрукович.

Як представниця мешканців цього багатоквартирного будинку вона на 3 лютого записалася на особистий прийом до заступника міського голови — директора департаменту ЖКГ Івана Москалика. Проте, прийом перенесли на тиждень. Олена Андрукович сподівається завтра потрапити до посадовця та отримати хоч якусь відповідь, а краще — допомогу.

«Кременчуцький Телеграф» теж звернувся за коментарем до Івана Москалика щодо проблем цього будинку та можливих шляхів їх вирішення. На час виходу статті ми не отримали від віцемера відповіді. Якщо він прокоментує ситуацію, ми обов’язково про це повідомимо наших читачів

Нагадаємо, 2 лютого ми повідомляли, що «Полтаваобленерго» не має права надавати житловим будинкам статус критичної інфраструктури, щоб не відключати їх від світла. Енергокомпанія надала офіційне роз’яснення щодо ситуації з віднесенням об’єктів до критичної інфраструктури, яке дає право компанії не відключати їх від електроенергії згідно графіків погодинного відключення (ГПВ). Як пояснили в «Полтаваобленерго», секторальним органом у сфері захисту критичної інфраструктури за послугою «розподіл електричної енергії», який має такі повноваження, є Міненерго.

17 січня ми писали, що будинки з електроопаленням у Полтавській області найближчим часом офіційно віднесуть до об’єктів критичної інфраструктури, тож їх не будуть відключати від електроенергії за плановими графіками. Але коли це станеться, досі не зрозуміло.