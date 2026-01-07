Коли можна потрапити на прийом до мера і заступників у Кременчуці: графік

У Кременчуці затвердили графік особистого прийому громадян міським головою та керівництвом виконкому на січень–березень 2026 року
У січні–березні 2026 року міський голова Кременчука та його заступники проводитимуть особисті прийоми громадян за затвердженим графіком. Про це стало відомо з розпорядження міського голови про організацію особистого прийому громадян керівництвом виконавчого комітету міської ради у першому кварталі 2026 року.
Записатися на прийом до керівництва міста можна в управлінні по роботі зі зверненнями громадян за телефоном — 0989883133.
|
Прізвище, ім’я, по батькові
|
Посада
|
Визначений день прийому
|
Дата та час проведення
|
Малецький Віталій Олексійович
|
Міський голова
|
4 четвер місяця
|
22.01.2026
26.02.2026;
26.03.2026
з 14.00 до 16.00
|
Москалик Іван Володимирович
|
Заступник міського голови-Директор Департаменту житлово-комунального господарства
Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області
|
1 вівторок
місяця
|
06.01.2026
з 14.00 до 15.00
|
03.02.2026
з 15.00 до 16.00
|
03.03.2026
з 16.00 до 17.00
|
Шаповалов Руслан Васильович
|
Керуючий справами виконкому міської ради
|
2 понеділок
місяця
|
12.01.2026
з 16.00 до 17.00
|
09.02.2026
з 13.00 до 14.00
|
09.03.2026
з 14.00 до 15.00
|
Кравченко Дмитро Васильович
|
Заступник міського голови
|
2 середа
місяця
|
14.01.2026
з 14.00 до 15.00
|
11.02.2026
з 13.00 до 14.00
|
11.03.2026
з 15.00 до 16.00
|
Пелипенко
Володимир Михайлович
|
Перший заступник міського голови
|
__________
|
17.02.2026
з 15.00 до 16.00
|
Проценко Руслан Олександрович
|
Заступник міського голови
|
__________
|
17. 03.2026
з 16.00 до 17.00
|
Усанова Ольга Петрівна
|
Заступник міського голови
|
__________
|
23.03.2026
з 16.00 до 17.00
|
Гриценко Юрій Васильович
|
Секретар міської ради
|
4 четвер
місяця
|
22.01.2026
з 11.00 до 12.00
|
26.02.2026
з 14.00 до 15.00
|
26.03.2026
з 15.00 до 16.00
ІнформаціяКористувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.