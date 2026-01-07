ГО "Захист держави"
Кременчук

Коли можна потрапити на прийом до мера і заступників у Кременчуці: графік

Сьогодні, 20:00 Переглядів: 141

У Кременчуці затвердили графік особистого прийому громадян міським головою та керівництвом виконкому на січень–березень 2026 року

У січні–березні 2026 року міський голова Кременчука та його заступники проводитимуть особисті прийоми громадян за затвердженим графіком. Про це стало відомо з розпорядження міського голови про організацію особистого прийому громадян керівництвом виконавчого комітету міської ради у першому кварталі 2026 року.

Записатися на прийом до керівництва міста можна в управлінні по роботі зі зверненнями громадян за телефоном — 0989883133.

Прізвище, ім’я, по батькові

Посада

Визначений день прийому

Дата та час проведення

Малецький Віталій Олексійович

Міський голова

4 четвер місяця 

                22.01.2026

26.02.2026;

26.03.2026

з 14.00 до 16.00

Москалик Іван Володимирович

Заступник міського голови-Директор Департаменту житлово-комунального господарства

Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області

1 вівторок

місяця

 

06.01.2026

з 14.00 до 15.00

 

03.02.2026

з 15.00 до 16.00

 

03.03.2026

з 16.00 до 17.00

Шаповалов Руслан        Васильович

 

Керуючий справами виконкому міської ради

2 понеділок

місяця

 

 

12.01.2026

з 16.00 до 17.00

 

09.02.2026

з 13.00 до 14.00

 

09.03.2026

з  14.00 до 15.00

 

Кравченко Дмитро Васильович

Заступник міського голови

2 середа

місяця

14.01.2026

з  14.00 до 15.00

 

11.02.2026

з 13.00 до 14.00

11.03.2026

з  15.00 до 16.00

Пелипенко

Володимир Михайлович

Перший заступник міського голови

__________

17.02.2026

з 15.00 до 16.00

Проценко Руслан Олександрович

Заступник міського голови

__________

17. 03.2026

з 16.00 до 17.00

 

 

Усанова Ольга Петрівна

Заступник міського голови

__________

23.03.2026

з 16.00 до 17.00

 

Гриценко Юрій Васильович

Секретар міської ради

4 четвер

місяця

22.01.2026

з 11.00 до 12.00

 

26.02.2026

з 14.00 до 15.00

26.03.2026

з 15.00 до 16.00

 
