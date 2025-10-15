Ексчиновника казначейства у Полтаві оштрафували за недостовірну декларацію: він не вказав майже 96 млн грн

Чоловік вказав у декларації понад 62 млн доларів готівкою та золоті злитки на мільйони

У Полтаві оштрафували колишнього начальника відділу управління Держказначейства Полтавщини за недостовірні дані у декларації. Про це йдеться у вироку Київського районного суду Полтави від 13 жовтня.

У матеріалах справи зазначено, що під час подання декларації про доходи у березні 2024 року він вказав, що зберігає вдома 62 мільйони доларів готівкою та понад 38 мільйонів гривень у дорогоцінних металах.

Посадовець пізніше намагався «виправити помилку», подав кілька нових декларацій — вже без готівки та злитків. Але під час слідства з’ясувалося: подані раніше відомості не відповідають дійсності і суттєво перевищують прожитковий мінімум — у десятки тисяч разів.

На суді чоловік визнав провину. Сказав, що переживав втрату батьків і припустився «емоційної помилки».

Суд врахував його щире каяття, інвалідність, статус ветерана військової служби та співпрацю зі слідством. У підсумку обвинуваченому призначили 85 тисяч гривень штрафу та заборонили обіймати державні посади протягом трьох років.

