На Полтавщині судили депутата, який вніс недостовірні дані до щорічної декларації про доходи

Сьогодні, 19:01

Задекларовані чиновником статки відрізнялися від достовірних на майже 3,5 мільйона гривень

На Полтавщині судили депутата Оржицької селищної ради за те, що у щорічній декларації за 2023 рік він показав недостовірну інформацію про свої статки. Про це йдеться у вироку Оржицького районного суду від 19 вересня.

У матеріалах справи зазначено, що у березні 2024 року під час подання щорічної декларації за попередній 2023 рік чиновник вніс до неї завідомо неправдиві відомості.

Зокрема, чоловік не задекларував нежитлову будівлю площею 486,1 м2 вартістю майже 853 тисячі гривень та 20 земельних ділянок, які він орендував у інших осіб.

Таким чином, задекларовані статки депутата відрізнялися від достовірних на майже 3,5 мільйона гривень.

На суді чиновник визнав свою вину у скоєному та повідомив, що умисно не вніс достовірну інформацію до щорічної декларації. У скоєному щиро розкаявся.

Ознайомившись з усіма матеріалами справи, суд визнав депутата винним за ст. 366-2 (умисне декларування недостовірної інформації) Кримінального кодексу України та призначив йому покарання у вигляді 51 тисячі гривень штрафу. Також чиновника на рік позбавили права обіймати посади, перебуваючи на яких він буде суб`єктом декларування, тобто особою, уповноваженою на виконання функцій місцевого самоврядування.