Будівництво під час війни: що відомо про маєток родини Максима Середи

Сьогодні, 18:00 Переглядів: 1 760 Коментарів: 2

Очільник департаменту охорони здоров’я Кременчуцької міської ради Максим Середа разом зі своєю родиною, ймовірно, користується будинком і землею, що належить його тещі Олені Свіщовій. Про це «Кременчуцькому Телеграфу» розповіли мешканці багатоповерхівки, що розташована поряд з нерухомістю. Відповідну інформацію підтвердила журналістам і сама жінка

За словами сусідів пана Середи, активно зводити будинок почали з 2022 року.

Ані будинок, ані земельні ділянки не вказані у декларації чиновника. Сам Максим Володимирович у коментарі журналістам стверджує, що проживає лише у задекларованій квартирі, але «користуватись час від часу можу будь-чим».

Що передувало

Нещодавно до редакції «Кременчуцького Телеграфа» звернулись мешканці однієї з багатоповерхівок мікрорайону Молодіжний. За їх словами, поряд з ними не так давно з’явився новенький котедж, де оселився місцевий посадовець. Сусіди додають, що зводити будинок почали з початку повномасштабної війни.

Нині чиновник користується подвір’ям багатоповерхівки для проїзду свого авто. Частину огорожі власники будинку знесли, а як компенсацію за спричинені незручності облаштували дитячий майданчик з камерою відеоспостереження.

— У нас було «закрите» подвір’я — повністю огороджене парканом. В'їзд — через шлагбаум. За три роки війни біля нашої багатоповерхівки з’явився новий приватний будинок. Раніше на цій ділянці були старенькі хати, але 2022 року викопали здоровенний котлован. Після завершення будівництва без попереджень знесли частину загородження нашого подвір’я. Це зробили для того, аби посадовцю було зручніше: він щодня їздить через наш асфальтований двір, а не виїжджає з іншого боку по ґрунтовій дорозі. Також йому видали ключ від шлагбаума. Мабуть, як компенсацію за зняту частину паркану, власник приватного будинку поставив у нашому подвір'ї невеличку гойдалку, а також відеоспостереження, — розповідає мешканець багатоповерхівки, що побажав залишитись анонімом.

Що відомо про нерухомість та її власницю

З 2020 року земельною ділянкою, де нині розташований невеликий котедж, володіє Олена Григорівна Свіщова. У тому ж році жінка придбала будинок за відповідною адресою.

Скрін з даними про будинок: scanbe.io

Загальна площа нерухомості, як вказано у витягу, становить 27,1 м², а житлова — 12 м². Втім навіть неозброєним оком помітна різниця між фактичним на сьогодні розміром котеджу і те, що вказано на паперах. Будівництво оселі, ймовірно, триває і нині.

Скрін: google maps (2015 рік)/Youtube-канал

65-річна Олена Свіщова є мамою Ірини Середи — очільниці центру відновного лікування та реабілітації, заступниці директора лікарні інтенсивного лікування «Кременчуцька», дружині Максима Середи. Родинний зв’язок жінок вдалось встановити через соцмережі, зокрема журналісти віднайшли дівоче ім’я пані Ірини — Свіщова. Втім це підтвердилось телефонним дзвінком з Оленою Григорівною.

Як свідчать дані з відкритих Реєстрів, загалом Олена Свіщова має три земельні ділянки: одна — під котеджем, друга розташована поряд для садівництва і третя ділянка — це поле неподалік Котельви. За даними з відкритих джерел, Олена Свіщова зареєструвалась як ФОП 2 групи у Котельві у 2023 році, який відкритий і нині. Основний вид діяльності — роздрібна торгівля в неспеціалізованих магазинах.

скрін: YouControl

З 2004 року жінка також займалась підприємництвом у аналогічній сфері, але у 2014 році ФОП закрила. Адреса реєстрації в обох випадках була та сама.

За цією ж самою адресою у Котельві зареєстрований і підприємець Валентин Свіщов, ймовірно батько Ірини Середи. З 2004 по 2014 роки чоловік тримав фермерське господарство «ВІЛЬХОВЕ» у однойменному селі. Нині пан Валентин зареєстрований як підприємець. З нерухомості у чоловіка є чотири земельні ділянки у Котелевській громаді і два будинки у селищі. Валентин Свіщов також має машину і причіп.

Згідно з даними від джерел «Кременчуцького Телеграфа» у податковій, з 2023 по 2024 рік дохід Олени Свіщової склав приблизно 800 тисяч гривень, тобто в місяць жінка отримувала понад 60 тисяч гривень. Своєю чергою на момент закриття фермерського господарства пана Свіщова, ймовірного батька дружини очільника департаменту охорони здоров’я, баланс підприємства був пустим, стверджують джерела у податковій. Водночас перевірити дохід жінки з моменту купівлі земельної ділянки та реєстрації будинку наразі немає можливості.

Хто користується будинком

У зверненні до редакції мешканці будинку надіслали фото, які щонайменше підтверджують те, що Максим Середа з’являється за цією адресою. Фото були зроблені у березні 2025-го.

На знімку, що надіслали до редакції, видно машину — це Mazda CX-9 2008 року випуску, що належить батькові чиновника Володимиру Середі, про що вказано у декларації про доходи і майно. Транспортом користується сам очільник відомства, машину часто можна помітити і біля будівлі департаменту.

Під час стеження біля будинку журналісти зафіксували безпосередньо очільника відомства, а також кілька машин: одна належить його дружині, інша — службова автівка департаменту охорони здоров’я.

Так, вранці систематично з воріт будинку виїжджала червона Mazda 6S 2017 року випуску, що належить заступниці директора лікарні Ірині Середі. В один з ранків журналісти помітили і самого Максима Володимировича, який виїжджав на роботу на службовій машині відомства.

Які орієнтовні розцінки

Як прокоментували «Телеграфу» фахівці у сфері нерухомості, ринкова вартість земельної ділянки в цьому мікрорайоні могла становити на момент купівлі орієнтовно 50-60 тисяч доларів. Визначити точну площу забудови наразі не можемо, адже у Реєстрі вказана квадратура лише того будинку, який Олена Свіщова купувала у 2020 році.

Водночас фахівці стверджують, що за попередніми розрахунками будівництво могло обійтись пані Свіщовій у 180 тисяч доларів. Тобто, якщо не враховувати оздоблювальні роботи на облаштування всередині і те, що будівництво може тривати і досі, в цілому нерухомість могла обійтись щонайменше у 230 тисяч доларів, говорять фахівці.

Що відомо про діяльність посадовців

Трудова діяльність чиновника розпочалась з роботи фельдшером ще до початку нульових на станції швидкої допомоги. З 2003 року почав працювати дільничним лікарем-терапевтом міської лікарні № 4 м. Кременчука. У 2005 році переведений на посаду заступника головного лікаря з поліклінічної роботи цього ж закладу. У 2014 році його призначають на посаду начальника управління охорони здоров’я виконавчого комітету. Через 3 роки Максим Середа звільняється за власним бажанням та трохи більше ніж через рік повертається назад і продовжує очолювати відомство.

У 2020 році Середа стає депутатом Полтавської обласної ради 8 скликання від партії «За майбутнє». Міський осередок цієї політичної сили очолює міський голова Віталій Малецький.

Своєю чергою його дружина Ірина Валентинівна на сьогодні очолює центр відновного лікування та реабілітації і обіймає посаду заступниці директора лікарні інтенсивного лікування «Кременчуцька». Раніше на жінці був оформлений ФОП у сфері роздрібної торгівлі в неспеціалізованих магазинах переважно продуктами харчування, напоями та тютюновими виробами, який діяв з 2018 по 2023 рік.

Що вказано у декларації

Наприкінці березня Максим Середа оприлюднив декларацію про доходи та майно за 2024 рік. Як членів своєї родини чиновник вказав дружину — Ірину Середу та двох доньок.

З нерухомості Максим Середа задекларував квартиру, якою володіє разом з Іриною Середою з 2013 року. Вартість оселі — 152 тис. 425 гривень. Загальна площа — 64,2 м². Також у декларації вказаний гараж жінки, який вона придбала у 2020 році за 58 тисяч гривень.

З транспорту очільник відомства задекларував дві машини: Mazda CX-9 2008 року випуску, яка належить його батьку та Mazda 6S 2017 року випуску, власницею якої є Ірина Середа.

За 2024 рік Максим Середа задекларував 392 тисячі 110 гривень зарплати, а також страхові виплати — понад 8 тисяч гривень. Своєю чергою Ірина Середа загалом отримала 637 тисяч 198 гривень — це основна заробітна плата і виплата за роботу за сумісництвом.

Як заощадження Ірина Середа тримає 15 тисяч доларів готівкою, а Максим Середа — 180 тисяч гривень.

Що кажуть самі герої матеріалу

У коментарі «Кременчуцькому Телеграфу» Олена Свіщова підтвердила, що у цьому будинку проживає родина її доньки. Водночас надати розцінки щодо будівництва оселі і купівлі нерухомості під час розмови з журналістами жінка не змогла, пообіцявши, що пізніше зможе надати усі відповідні розрахунки.

Жінка додає, що мала достатню кількість заощаджень на такі витрати — Олена Свіщова посилається на підприємницьку діяльність, якою займалась протягом значного періоду часу, а також на свій трудовий стаж.

— А зараз, я правильно розумію, що там проживає Максим Середа і ваша донька, так? Разом з родиною.

— Так, так.

— А будівництвом цього будинку займаєтесь ви зараз чи ні?

— Я, так як, підприємець, я допомагала грошима.

— А скільки орієнтовно ви вклали?

— Дорогенька, я можу це все згадати? Як воно початку видавалося, якось там виходило так.

— Орієнтовно повну суму ви зараз можете назвати?

— Ні, не можу.

Додамо, що «Кременчуцький Телеграф» готовий доповнити і уточнити матеріал у разі отримання додаткової інформації.

Сам Максим Володимирович зазначає, що постійно проживає у задекларованій квартирі, водночас додає, що може «користуватися час від часу будь-чим».

— До нас звернулись мешканці багатоповерхівки, вони кажуть, що там нещодавно звели будинок і прибрали частину огорожі. І кажуть, що там поселився посадовець. І назвали ваше ім’я, тому ми перевіряємо, чи дійсно це так.

— Особисті питання, я вам такі коментувати не буду.

— Ми перевірили також вашу декларацію про доходи і той будинок не вказаний там?

— Звичайно, я проживаю за іншою адресою, яка вказана в декларації. А з’являтися я можу в багатьох будинках, це ж моє право. Постійно я проживаю там, де вказано в декларації.

— Постійно проживаєте там, але будинком тим фактично не користуєтесь, правильно розумію?

— Я практично можу користуватися час від часу будь-чим, але проживаю я постійно там, де вказано у декларації, я ж відповів.











