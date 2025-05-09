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Надзвичайні новини

У Кременчуці патрульні знайшли у чоловіка пакет з наркотиками

Сьогодні, 17:31 Переглядів: 59

 

На місце патрульні викликали слідчо-оперативну групу

Учора, 8 травня, близько опівдні у Кременчуці патрульні зупинили підозрілого чоловіка — той мав при собі пакет з наркотиками. Про це інформують у пресслужбі патрульної поліції Кременчука.

Під час поверхневої перевірки 42-річного містянина та виявлення у нього пакету з кристалічною речовиною патрульні викликали на місце слідчо-оперативну групу поліції.

Нині правоохоронці вирішують питання щодо порушення кримінального провадження за ст. 309 (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів без мети збуту) Кримінального кодексу України. Далі будуть проведені відповідні експертизи, після чого правоохоронці дадуть події остаточну кваліфікацію.

Нагадаємо, нещодавно у Кременчуці чоловік викинув згорток із наркотиками та намагався втекти від патрульних.


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Автор: Яна Гудзь Джерело фото: Патрульна поліція Кременчука
Теги: наркотики патрульна поліція
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