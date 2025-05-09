Перше враження — у міста немає серйозних проблем: новий очільник батальйону патрульної поліції Кременчука капітан Олег Гаранжа

Сьогодні, 17:00 Переглядів: 239

У перший день служби на новій посаді головний патрульний Кременчука розповів про плани та очікування від нової посади

Сьогодні у патрульних поліціянтів Кременчука з’явився новий очільник: ним став капітан Олег Гаранжа. Представив керівника підлеглим перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький.

У перший день на новій посаді Олег Олександрович поспілкувався із журналістами та розповів детальніше про себе, свою службу та перші враження від міста.

«Кременчук схожий на рідний Краматорськ»

Про те, що відсьогодні у його підпорядкуванні буде батальйон патрульної поліції Кременчука, Олег Гаранжа дізнався буквально вчора. А вже сьогодні о 07.00 був у місті. Після представлення підлеглим правоохоронець зустрівся із місцевою пресою, аби познайомитися та розповісти про себе. Адже переконаний: «ми працюємо на одне — на перемогу нашої країни і благо нашого міста».

Народився Олег Гаража у 1995 році на Сумщині, із 2018 року працював у батальйоні патрульної поліції Краматорська та Слов’янська. Службу розпочав із поліцейського на лінії, далі перейшов на посаду інспектора, а згодом — у відділ безпеки дорожнього руху. Певний час займався автобусними перевезеннями. У 2023 році став начальником забезпечення діяльності батальйону патрульної поліції.

Поділився капітан поліції і першими враженнями від міста:

— Кременчук мені чимось нагадує рідний мій Краматорськ — обидва міста промислові. Можу сказати, що тут значно спокійніше, зокрема немає тривог. Відчув, що місто живе спокійно — немає ніякої метушні, ніяких серйозних проблем, — стверджує поліціянт.

У найближчих планах Олег Гаранжа має об'їхати місто, аби ознайомитися із ситуацією, заслухати доповіді підлеглих, щоб у повному обсязі володіти усією інформацією.

— Перші кроки на посаді також розпочну із вивчення штатної документації. Але я вже зараз бачу, що ніяких проблем тут теж не буде. Колектив злагоджений працює давно, тож із комунікацією усе буде гаразд, — додає капітан.

Очільник патрульної поліції Кременчука Олег Гаража одружений, має дворічного сина. У планах має перевезти родину до міста, аби проводити з близькими більше часу.

Капітан замінив на посаду ексочільницю батальйону Альону Стрижак: її призначили керівницею патрульних Кременчука торік у лютому, а вже у лютому цього року її перевели до лав патрульної поліції Києва.

Що відомо про Олега Гаранжу із відкритих джерел

Як тільки з’явилася інформація про те, що у батальйону патрульної поліції Кременчука новий керівник, ми спробували знайти інформацію про Олега Гаранжу у відкритих джерелах. Проте її виявилося вкрай мало.

Зокрема, у публічному доступі не знайшлося фотографії правоохоронця. Так само відсутні дані щодо декларацій капітан Гаранжі у Єдиному державному реєстрі декларацій.

Проте нам вдалося з’ясувати, що до 2020 року чоловік служив на Донеччині — у патрульній поліції Краматорська та Слов’янська. Так само і останні дані про його доходи датуються теж 2020-м роком.