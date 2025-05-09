У перший день служби на новій посаді головний патрульний Кременчука розповів про плани та очікування від нової посади
Сьогодні у патрульних поліціянтів Кременчука з’явився новий очільник: ним став капітан Олег Гаранжа. Представив керівника підлеглим перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький.
У перший день на новій посаді Олег Олександрович поспілкувався із журналістами та розповів детальніше про себе, свою службу та перші враження від міста.
Про те, що відсьогодні у його підпорядкуванні буде батальйон патрульної поліції Кременчука, Олег Гаранжа дізнався буквально вчора. А вже сьогодні о 07.00 був у місті. Після представлення підлеглим правоохоронець зустрівся із місцевою пресою, аби познайомитися та розповісти про себе. Адже переконаний: «ми працюємо на одне — на перемогу нашої країни і благо нашого міста».
Народився Олег Гаража у 1995 році на Сумщині, із 2018 року працював у батальйоні патрульної поліції Краматорська та Слов’янська. Службу розпочав із поліцейського на лінії, далі перейшов на посаду інспектора, а згодом — у відділ безпеки дорожнього руху. Певний час займався автобусними перевезеннями. У 2023 році став начальником забезпечення діяльності батальйону патрульної поліції.
Поділився капітан поліції і першими враженнями від міста:
У найближчих планах Олег Гаранжа має об'їхати місто, аби ознайомитися із ситуацією, заслухати доповіді підлеглих, щоб у повному обсязі володіти усією інформацією.
Очільник патрульної поліції Кременчука Олег Гаража одружений, має дворічного сина. У планах має перевезти родину до міста, аби проводити з близькими більше часу.
Капітан замінив на посаду ексочільницю батальйону Альону Стрижак: її призначили керівницею патрульних Кременчука торік у лютому, а вже у лютому цього року її перевели до лав патрульної поліції Києва.
Як тільки з’явилася інформація про те, що у батальйону патрульної поліції Кременчука новий керівник, ми спробували знайти інформацію про Олега Гаранжу у відкритих джерелах. Проте її виявилося вкрай мало.
Зокрема, у публічному доступі не знайшлося фотографії правоохоронця. Так само відсутні дані щодо декларацій капітан Гаранжі у Єдиному державному реєстрі декларацій.
Проте нам вдалося з’ясувати, що до 2020 року чоловік служив на Донеччині — у патрульній поліції Краматорська та Слов’янська. Так само і останні дані про його доходи датуються теж 2020-м роком.
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