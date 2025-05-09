У Кременчуці батальйон патрульної поліції очолюватиме новий керівник: хто це може бути

Сьогодні, 12:07 Переглядів: 0

Раніше правоохоронець працював інспектором відділу безпеки дорожнього руху

У Кременчуці призначили нового керівника батальйону патрульної поліції. Відповідну інформацію підтвердили у пресслужбі поліції 9 травня. Ймовірно, що ним стане Олег Гаранжа. Раніше правоохоронець працював інспектором відділу безпеки дорожнього руху батальйону патрульної поліції в містах Краматорськ та Слов’янськ управління патрульної поліції в Донецькій області Департаменту патрульної поліції. Нагадаємо, екскерівниця батальйону патрульної поліції Кременчука Альона Стрижак з лютого 2025-го працює у Києві в департаменті патрульної поліції.

Автор: Телеграф

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