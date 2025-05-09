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З мечем у лицарській рукавичці: 117 бригада з Кременчука створила власну марку

Сьогодні, 12:01 Переглядів: 1

 

Створив марку солдат 117 бригади, художник Юрій Шаповал — автор однієї з найвизначніших поштових марок 2022 року «Кримський міст на біс!»

117 окрема важка механізована бригада презентувала марку та художній конверт зі спецпогашенням у межах проєкту Укрпошти «Власна марка». Презентація та спецпогашення відбулися 8 травня на головпоштамті у Києві.

— Укрпошта нам надала змогу розробити і випустити марку з нашим власним дизайном у межах проєкту «Власна марка». Наш художник Юрій Шаповал створив для марки малюнок, на якому зображений лицар в обладунку, який тримає меч, — розповіла начальниця відділення комунікацій 117 окремої важкої механізованої бригади Юлія Степанюк виданню АрміяInform. 

 

До блоку з 9 марок входить 4 марки із зображенням лицаря, одна марка із зображенням нарукавного знаку бригади та 4 марки із зображенням військовослужбовців у пікселі та лицарських рукавичках.

— Хлопці та дівчата на зображенні у нашій військовій формі, але у середньовічних латних рукавичках. Вони разом тягнуть канат. Це метафора того, що вони тримають у своїх руках війну і тягнуть до себе перемогу, — пояснила Юлія.

Гасло 117 окремої важкої механізованої бригади «Вогнем і мечем» та нарукавний знак із зображенням руки в лицарському обладунку, яка тримає здійнятий меч, роблять середньовічну лицарську тематику частиною впізнаваного іміджу з’єднання. Тож зображення на марках та конверті вдало продовжує та розвиває цю метафору.

 

За словами Юлії Степанюк, 117 бригада стала четвертою бригадою ЗС України, яка долучилась до проєкту Укрпошти «Власна марка», розробила марки та конверт з власним дизайном і презентувала їх у Києві.

Створив марку 117 окремої важкої механізованої бригади художник Юрій Шаповал — автором однієї з найвизначніших поштових марок 2022 року «Кримський міст на біс!», якої було продано більше 2 млн примірників. Зараз Юрій Шаповал — старший солдат 117 бригади.

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Автор: Альона Душенко
Теги: війна конверти філателія 117 бригада
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