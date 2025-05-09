З мечем у лицарській рукавичці: 117 бригада з Кременчука створила власну марку

Створив марку солдат 117 бригади, художник Юрій Шаповал — автор однієї з найвизначніших поштових марок 2022 року «Кримський міст на біс!»
117 окрема важка механізована бригада презентувала марку та художній конверт зі спецпогашенням у межах проєкту Укрпошти «Власна марка». Презентація та спецпогашення відбулися 8 травня на головпоштамті у Києві.
До блоку з 9 марок входить 4 марки із зображенням лицаря, одна марка із зображенням нарукавного знаку бригади та 4 марки із зображенням військовослужбовців у пікселі та лицарських рукавичках.
Гасло 117 окремої важкої механізованої бригади «Вогнем і мечем» та нарукавний знак із зображенням руки в лицарському обладунку, яка тримає здійнятий меч, роблять середньовічну лицарську тематику частиною впізнаваного іміджу з’єднання. Тож зображення на марках та конверті вдало продовжує та розвиває цю метафору.
За словами Юлії Степанюк, 117 бригада стала четвертою бригадою ЗС України, яка долучилась до проєкту Укрпошти «Власна марка», розробила марки та конверт з власним дизайном і презентувала їх у Києві.
Створив марку 117 окремої важкої механізованої бригади художник Юрій Шаповал — автором однієї з найвизначніших поштових марок 2022 року «Кримський міст на біс!», якої було продано більше 2 млн примірників. Зараз Юрій Шаповал — старший солдат 117 бригади.
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