У Кременчуці на фасаді приміщення райради встановлять меморіальну дошку загиблому депутату Михайлові Кравченку

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На фасаді приміщення Кременчуцької районної ради встановлять меморіальну дошку загиблому у бою за Україну депутату райради Михайлові Кравченку. Відповідне рішення ухвалили депутати на засіданні сесії у середу, 7 травня.

Із проєктом рішення виступив заступник голови районної ради Едуард Скляревський.

— Пропонується надання дозволу на встановлення нашому загиблому з вами колезі Міші Кравченку меморіальної дошки на цій будівлі. Прошу підтримати теж рішення, — наголосив Скляревський.

У присутніх депутатів заперечень і зауважень щодо цього питання не виникло, тож рішення ухвалили одноголосно.

Про загибель Михайла Кравченка на війні стало відомо 9 березня 2023 року.

Михайло Кравченко був відомим не лише як громадський діяч, але й як людина, завжди готова стати на захист справедливості та національних інтересів. Він безстрашно боровся проти окупаційних сил, проявляючи непохитну віру у перемогу. Смерть Михайла Кравченка є великою втратою для всіх нас. Його пам’ятатимуть як справжнього героя, який віддавав життя за свою Батьківщину. Співчуття його родині, колегам та всім, хто знав та поважав Михайла, щирої підтримки у цей важкий час, — повідомляли тоді на сторінці районної ради.

Михайло Кравченко був депутатом Кременчуцької районної ради та депутатом Козельщинської селищної ради. Він працював майстром виробничого навчання Козельщинського міжшкільного навчально-виробничого комбінату, захоплювався картингом. Михайло був організатором кубка України з картингу, ентузіастом своєї справи. До того, як пішов захищати Батьківщину, він займався ремонтом автомобілів для фронту.

Нагадаємо, торік у квітні тодішній голова районної ради Дмитро Колотієвський розповідав, що серед депутатів Кременчуцької районної ради шестеро після початку повномасштабної війни добровільно пішли захищати Україну.