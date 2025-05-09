На Полтавщині судили хірурга ВЛК, який брав хабарі за встановлення статусу обмеженої придатності до служби

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Медику призначили штраф та позбавили права адміністративної чи господарчої роботи у лікарнях та ВЛК

У Лубнах суд виніс вирок лікарю-хірургу військово-лікарської комісії, який брав хабарі за встановлення військовозобов’язаним статусу обмежено придатних. Про це йдеться у вироку Лубенського міськрайонного суду від 5 травня.

У матеріалах справи зазначено, що обвинувачений працював на посаді лікаря-хірурга комунального підприємства «Лубенська лікарня інтенсивного лікування», а також працював лікарем-хірургом у складі позаштатної постійнодіючої ВЛК при, ймовірно, Лубенському РТЦК та СП.

Правоохоронці довели, що торік у грудні під час проходження ВЛК до хірурга звернувся один із військовозобов’язаних. Лікар вирішив допомогти тому із встановленням фейкового медичного діагнозу для отримання статусу обмежено придатного, а натомість отримати від чоловіка гроші. 10 січня чоловіки зустрілися в одному з лубенських кафе, де лікар і озвучив свою пропозицію щодо допомоги.

6 березня чоловіки зустрілися знову. Цього разу «клієнт» передав лікареві 1000 доларів хабаря. Імовірно, під час отримання грошей лікаря й затримали.

Обвинуваченого взяли під варту, проте вже 8 березня вийшов під заставу, сплативши 60 тис. 560 грн.

Судили хірурга за ч. 1 ст. 368 (одержання службовою особою неправомірної вигоди, прохання надати таку вигоду для себе за вчинення будь-якої дії з використанням наданої їй влади чи службового становища) Кримінального кодексу України.

На суді лікар свою вину визнав та підтвердив усі події, зазначені в обвинувальному акті. У скоєному розкаявся та повідомив, що зробив для себе висновки.

Суддя визнав чоловіка винним у скоєному і призначив йому покарання — той має сплатити 51 тисячу гривень штрафу. Також лікаря позбавили права обіймати посади чи займатися діяльністю, пов`язаною з організаційно-розпорядчими та адміністративно-господарськими функціями у медичних установах та військово-лікарських комісіях строком на три роки.

Нагадаємо, що у вересні минулого року у Кременчуці члена ВЛК затримали на хабарі у $12 тисяч за фіктивні інвалідності.