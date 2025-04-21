У Кременчуці чоловік викинув згорток із наркотиками та намагався втекти від патрульних

Сьогодні, 16:24 Переглядів: 231

Під час спільного патрулювання вулиці Квітки Цісик у Кременчуці поліціянти та нацгвардійці помітили підозрілого чоловіка, який почав нервувати та уникати контакту, щойно побачив службовий автомобіль. Про це повідомили у патрульній поліції 21 квітня.

Правоохоронці вирішили встановити особу чоловіка — ним виявився 42-річний місцевий житель. Після попередження про поверхневу перевірку, відповідно до ст. 34 ЗУ «Про Національну поліцію», громадянин раптово кинувся тікати.

Його швидко зупинили. Під час переслідування чоловік викинув згорток, у якому поліцейські виявили пакет із кристалічною речовиною, схожою на наркотик, та предмет, ймовірно, для його вживання.

Затриманий заперечив свою причетність до викинутого згортка. Для з’ясування всіх обставин на місце викликали слідчо-оперативну групу.

Нагадаємо, що на Полтавщині судитимуть наркоторговців, які збували наркотики через Telegram.