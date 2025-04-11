На Полтавщині судитимуть наркоторговців, які збували наркотики через Telegram

Сьогодні, 11:27 Переглядів: 163

Щомісяця наркоділки заробляли близько 800 тисяч гривень

На Полтавщині судитимуть організатора та учасників наркогрупи, які збували наркотики через Telegram. Про це інформують у пресслужбі Головного управління Національної поліції у Полтавській області.

За даними правоохоронців, семеро представників злочинного угруповання займалися збутом канабісу, метамфетаміну, амфетаміну та A-PVP через закладки та Telegram-бот. За попередніми оцінками, щомісячний дохід угруповання перевищував 800 тис. грн. Викрили діяльність наркоділків у лютому.

Під час обшуків у фігурантів правоохоронці вилучили:

600 закладок із наркотичними та психотропними речовинами;

готівку у національній та іноземній валюті;

три автомобілі, комп’ютерну техніку, мобільні телефони;

3 000 зіп-пакетів для фасування наркотиків.

Судитимуть підозрюваних в організації наркобізнесу за:

незаконне придбання, перевезення, зберігання з метою збуту та збут наркотичних засобів, обіг яких обмежено, вчинені повторно, за попередньою змовою групою осіб (ч. 2 ст. 307 Кримінального кодексу України);

незаконне придбання, перевезення, зберігання з метою збуту та незаконний збут особливо небезпечної психотропної речовини, обіг якої заборонено, та психотропної речовини, обіг якої обмежено, вчинені повторно, у великих розмірах, організованою групою (ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 307 ККУ);

використання коштів, здобутих від незаконного обігу наркотиків, для продовження злочинної діяльності, вчинені повторно, за попередньою змовою групою осіб (ч. 2 ст. 306 ККУ);

легалізація доходів, одержаних злочинним шляхом (ч. 1 ст. 209 ККУ).

Нині організатор та п’ятеро учасників групи перебувають під вартою, ще один підозрюваний знаходиться під домашнім арештом.

Нагадаємо, днями на Полтавщині правоохоронці викрили діяльність нарколабораторії: двоє осіб організували виготовлення та збут психотропів.