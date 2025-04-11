Сусіди видурили у матері зниклого на війні воїна 400 тисяч гривень: шахраїв затримали

Сьогодні, 12:01 Переглядів: 283

Протягом року пенсіонерка отримувала смс-повідомлення від аферистів, що жили поруч

Троє шахраїв від імені сина 71-річній жительці міста Чорноморськ на Одещині надсилали їй щемливі листи з проханнями допомоги. Пенсіонерка вірила, що повідомлення дійсно надходять від сина та віддала пройдисвітам протягом року понад 400 тисяч гривень. А коли зрозуміла, що її обдурили, звернулася по допомогу до правоохоронців. Аферистами виявилися сусіди потерпілої: 24-річна дівчина зі своїм 29-річним співмешканцем. До афери вони залучили свого знайомого з іншого населеного пункту Одеського району.

Про це повідомила пресслужба Головного управління Нацполіції в Одеській області.

Дізнавшись, що жінка отримує грошове забезпечення за сина, який зник безвісти під час виконанні бойового завдання на Донеччині, вони почали писати їй від його імені листи з проханням вислати гроші, одяг, документи та інші необхідні йому речі.

Як розповіли правоохоронці, у лютому жінка звернулася в поліцію з повідомленням про те, що невідомі заволоділи її грошима. Жінка пояснила, що її син зник під час виконання бойового завдання на Донеччині й вона отримувала від держави відповідне грошове забезпечення, що надається у таких випадках членам родин військових.

Зловмисники дізналися, що жінка отримує грошове забезпечення сина та почали писати їй від його імені листи з проханням вислати гроші, одяг, документи та інші необхідні йому речі, а також допомогти у такий спосіб вийти зі скрутного становища, в якому він нібито опинився.

— Протягом року потерпіла отримала декілька таких смс-повідомлень з адресами та банківськими рахунками, на які загалом відправила майже 415 тисяч гривень, — йдеться у повідомленні.

На цьому зловмисники не збиралися зупинятись і готували до відправлення нові щемливі «листи сина до матері».

Коли аферистів розшукали та затримали, в одному з їхніх телефонів виявили таке повідомлення, яке вони не встигли відправити, з проханням надіслати ще 80 тисяч гривень. Під час обшуків за місцями мешкання правопорушників були вилучені речові докази шахрайства: документи зниклого безвісти військового, банківські картки, на які надходили гроші потерпілої, телефони, за допомогою яких відправлялися шахрайські повідомлення.

Зараз фігурантам повідомлено про підозру в заволодінні чужим майном шляхом обману (шахрайстві), вчиненому за попередньою змовою групою осіб, в умовах воєнного стану, зокрема повторно, що завдало значної шкоди потерпілій. Також шахраям інкримінують незаконне заволодіння шляхом обману паспортом та іншими важливими особистими документами. Загалом провадження відкрито за ч. 3 ст. 357 та ч. ч. 2, 3 ст. 190 ККУ. Наразі вирішується питання щодо обрання їм запобіжних заходів.

Поліція оприлюднила відео допиту фігурантів справи. Вони спокійно розповідають, що отримували гроші на банківські картки та посилки, яка мати відправляла сину. Сама жінка каже, що у листах «просили» гроші нібито на ліки. Вона повірила, але згодом звернула увагу на певні нестикування у зверненнях «про допомогу».

Правоохоронці закликають людей, які втратили зв’язок із рідними, що воювали, бути обачними та не надсилати нікому гроші, а негайно звертатися в подібних випадках у поліцію для перевірки інформації на достовірність.

Що робити родинам військовослужбовців, які зникли безвісти за особливих обставин: пам’ятка Полтавського ОТЦК

Нагадаємо, нещодавно ми повідомляли, що шахраї з Полтавщини видавали себе за працівників банку та виманили у матері загиблого військового 3 млн грн.

У січні цього року ми писали, що в Лохвиці місцева мешканка стала жертвою шахраїв, які представилися працівниками банку. Під приводом «розблокування картки» зловмисники виманили у жінки повний номер картки та смс-коди. Після цього вони зняли з її рахунку майже 22 тисячі гривень.