Що робити родинам військовослужбовців, які зникли безвісти за особливих обставин: пам’ятка Полтавського ОТЦК

Алгоритм дій для родин, які опинилися у непростій ситуації — отримали сповіщення про те, що їх рідна людина зникла безвісти
У Полтавському обласному територіальному центрі комплектації та соціальної підтримки розробили пам’ятку для родин військовослужбовців, які зникли безвісти за особливих обставин. Узагальнивши отриманий досвід, в ТЦК склали максимально простий алгоритм для родин, які опинилися у непростій ситуації — отримали сповіщення про те, що їх рідна людина зникла безвісти. Цю пам’ятку вже направили до підпорядкованих ТЦК, органів влади та місцевого самоврядування. Про це повідомила пресслужба Полтавського обласного ТЦК та СП.
Відразу після отримання сповіщення від ТЦК та СП потрібно:
Скаргу необхідно подати до Нацполіції. Вкажіть усі відомі обставини (місце перебування, прикмети) для внесення до Єдиного реєстру осіб, зниклих безвісти.
Дізнатися кого визначено слідчим у справі.
Подати всю наявну інформацію про зниклого військовослужбовця.
Через місяць після реєстрації.
Заяву, копію паспорта, документ про родинні зв’язки і копію паспорта військового.
Подати заяву до ТЦК та СП на ім’я командира частини.
Для пільг на комунальні послуги та інших прав.
Оформити пенсію за втрату годувальника.
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