Що робити родинам військовослужбовців, які зникли безвісти за особливих обставин: пам’ятка Полтавського ОТЦК

Сьогодні, 18:03 Переглядів: 139

Алгоритм дій для родин, які опинилися у непростій ситуації — отримали сповіщення про те, що їх рідна людина зникла безвісти

У Полтавському обласному територіальному центрі комплектації та соціальної підтримки розробили пам’ятку для родин військовослужбовців, які зникли безвісти за особливих обставин. Узагальнивши отриманий досвід, в ТЦК склали максимально простий алгоритм для родин, які опинилися у непростій ситуації — отримали сповіщення про те, що їх рідна людина зникла безвісти. Цю пам’ятку вже направили до підпорядкованих ТЦК, органів влади та місцевого самоврядування. Про це повідомила пресслужба Полтавського обласного ТЦК та СП.

Відразу після отримання сповіщення від ТЦК та СП потрібно:

Подати заяву про розшук.

Скаргу необхідно подати до Нацполіції. Вкажіть усі відомі обставини (місце перебування, прикмети) для внесення до Єдиного реєстру осіб, зниклих безвісти.

Отримати витяг з ЄРДР.

Дізнатися кого визначено слідчим у справі.

Зареєструватися в «Особистому кабінеті» Координаційного штабу.

Подати всю наявну інформацію про зниклого військовослужбовця.

Отримати витяг з реєстру осіб, зниклих безвісти.

Через місяць після реєстрації.

Надіслати заяву до департаменту інформатизації МВС.

Заяву, копію паспорта, документ про родинні зв’язки і копію паспорта військового.

Оформити виплату грошового забезпечення.

Подати заяву до ТЦК та СП на ім’я командира частини.

Отримати через ЦНАП витяг з ЄДРВВ.

Для пільг на комунальні послуги та інших прав.

Звернутися до Пенсійного фонду.

Оформити пенсію за втрату годувальника.

— Важливо! Якщо в Єдиному державному реєстрі ветеранів війни відсутня інформація про військового, потрібно звернутися до ТЦК та СП з метою формування та направлення запиту на військову частину для розгляду питання автоматичного встановлення статусу учасника бойових дій військовослужбовцю, зниклому безвісти або який перебуває у полоні, — йдеться у повідомленні.