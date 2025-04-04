Віктор Крук
«Мені наснився дивний сон. А може віщий?»
Микола Корецький
Звіт Миколи Корецького депутата Полтавської обласної ради, фракції Всеукраїнського об’єднання «Батьківщина»
Богдан Лазоренко
Токсична змова у Кременчуці: сморід, гроші та нафтова мафія під «кришою» влади Малецького
Богдан Лазоренко
Кінець близько. Хто ж фінансує роботу ворожого сайту “КременчукТудей” та поливає брудом опонентів міської влади?
Всеукраїнське об‘єднання «Батьківщина»
Тарифи на світло потрібно зменшувати, а не підвищувати, – Юлія Тимошенко
Віктор Крук
Як українці ведуться на російські фейки та розповсюджують кремлівські наративи і чи можна цьому протидіяти
Колектив АТ «КСЗ»
Пам'яті старшого майстра ОЦЛВ «КСЗ» Максима Литковича, який загинув на війні
Анатолій Василенко
Боргова прірва за комуналку в умовах воєнного стану: погляд на боргові реалії населення «не вмерлої» країни
Володимир Дмитренко
Дорогу посилить той, хто йде, або чому добре, коли на зупинках з'являються знаки заборони куріння
Олександр Мельник
Про акценти і пріоритети державної політики
Слуга народу - Полтавщина
На Полтавщині встановили лінійний прискорювач і сучасний комп'ютерний томограф
Лариса Гориславець
8 травня - День пам’яті та примирення. Чому нам потрібно переглянути традиції вшанування пам’яті?
Тетяна Донченко (Волинська)
Успішно «розсуваю шторки»: що сказав апеляційний суд у «справі дитсадків»
Кременчук, Надзвичайні новини

У березні в Кременчуці 11 водіїв залишили місце ДТП — дев’ятьох з них розшукали

Сьогодні, 17:02 Переглядів: 153

 

За залишення місця ДТП передбачений штраф 3400 грн або позбавлення права керування транспортними засобами на строк від 1 до 2 років

Протягом березня 2025 року 11 водіїв у Кременчуці залишили місце дорожньо-транспортної пригоди. Патрульна поліція, у тому числі за допомогою відеосистеми «Безпечне місто», розшукала 9 із них. Про це повідомила пресслужба Патрульної поліції Кременчука.

— Якщо ви стали учасником чи винуватцем ДТП, за жодних обставин не залишайте місце події. У разі розшуку відповідальність лише зросте. Ви зобов’язані негайно зупинити транспортний засіб і залишатися на місці пригоди, — закликають в патрульній поліції.

У повідомленні нагадують санкції до водіїв, які залишають місце ДТП:

  • стаття 122-4 КУпАП (залишення місця ДТП) передбачає штраф 3400 грн або позбавлення права керування транспортними засобами від 1 до 2 років, або адміністративний арешт на строк від 10 до 15 діб;
  • стаття 124 КУпАП (вчинення ДТП) передбачає штраф 850 грн або позбавлення права керування транспортними засобами на строк від 6 місяців до 1 року.

Нагадаємо, за перші три місяці 2025 року через порушення правил дорожнього руху на території обслуговування батальйону патрульної поліції Кременчука в ДТП травмувалося 30 громадян, а 2 людини загинули.

Нещодавно ми писали, що минулого року на Полтавщині сталися понад 2 тисячі аварій за участі п’яних водіїв.

0
Автор: Віктор Крук
Теги: патрульна поліція ДТП Кременчук
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.

Інформація

Користувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.
Будь-ласка, ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • Kiaparts
  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:


Свіжий випуск (№ 6 від 6 лютого 2025)

Для дому і сім'ї

Читати номер

Для дому і сім'ї - програма телепередач

Читати номер

Приватна газета

Читати номер
Попередні випуски

№ 5 від 30 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 4 від 23 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 3 від 16 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 2 від 9 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

Всі номери

Вверх