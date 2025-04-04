У березні в Кременчуці 11 водіїв залишили місце ДТП — дев’ятьох з них розшукали

За залишення місця ДТП передбачений штраф 3400 грн або позбавлення права керування транспортними засобами на строк від 1 до 2 років
Протягом березня 2025 року 11 водіїв у Кременчуці залишили місце дорожньо-транспортної пригоди. Патрульна поліція, у тому числі за допомогою відеосистеми «Безпечне місто», розшукала 9 із них. Про це повідомила пресслужба Патрульної поліції Кременчука.
У повідомленні нагадують санкції до водіїв, які залишають місце ДТП:
Нагадаємо, за перші три місяці 2025 року через порушення правил дорожнього руху на території обслуговування батальйону патрульної поліції Кременчука в ДТП травмувалося 30 громадян, а 2 людини загинули.
Нещодавно ми писали, що минулого року на Полтавщині сталися понад 2 тисячі аварій за участі п’яних водіїв.
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