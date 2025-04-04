У березні в Кременчуці 11 водіїв залишили місце ДТП — дев’ятьох з них розшукали

Сьогодні, 17:02 Переглядів: 153

За залишення місця ДТП передбачений штраф 3400 грн або позбавлення права керування транспортними засобами на строк від 1 до 2 років

Протягом березня 2025 року 11 водіїв у Кременчуці залишили місце дорожньо-транспортної пригоди. Патрульна поліція, у тому числі за допомогою відеосистеми «Безпечне місто», розшукала 9 із них. Про це повідомила пресслужба Патрульної поліції Кременчука.

— Якщо ви стали учасником чи винуватцем ДТП, за жодних обставин не залишайте місце події. У разі розшуку відповідальність лише зросте. Ви зобов’язані негайно зупинити транспортний засіб і залишатися на місці пригоди, — закликають в патрульній поліції.

У повідомленні нагадують санкції до водіїв, які залишають місце ДТП:

стаття 122-4 КУпАП (залишення місця ДТП) передбачає штраф 3400 грн або позбавлення права керування транспортними засобами від 1 до 2 років, або адміністративний арешт на строк від 10 до 15 діб;

стаття 124 КУпАП (вчинення ДТП) передбачає штраф 850 грн або позбавлення права керування транспортними засобами на строк від 6 місяців до 1 року.

Нагадаємо, за перші три місяці 2025 року через порушення правил дорожнього руху на території обслуговування батальйону патрульної поліції Кременчука в ДТП травмувалося 30 громадян, а 2 людини загинули.

Нещодавно ми писали, що минулого року на Полтавщині сталися понад 2 тисячі аварій за участі п’яних водіїв.