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З початку року на Кременчуччині в ДТП травмувалося 30 людей, ще двоє загинули: основні причини

Сьогодні, 15:05 Переглядів: 95

 

Протягом трьох місяців 2025 року сталося 31 ДТП із потерпілими

За перші три місяці 2025 року через порушення правил дорожнього руху на території обслуговування батальйону патрульної поліції Кременчука в дорожньо-транспортних пригодах травмувалося 30 громадян, а 2 людини загинули. Про це повідомила пресслужба Патрульної поліції Кременчука.

Загалом за цей час сталися 31 ДТП із потерпілими. Це і зіткнення автівок, і наїзд автомобілів на пішоходів.

Основні причини ДТП:

  • перевищення швидкісного режиму;
  • порушення правил маневрування;
  • порушення правил проїзду нерегульованих перехресть;
  • порушення правил проїзду нерегульованих пішохідних переходів;
  • порушення правил під час руху заднім ходом.
— Щодня ми проводимо заходи, спрямовані на зниження аварійності, а також профілактичну роботу, спрямовану на обізнаність, зменшення травматизму та формування правомірної поведінки на дорозі. Дорога вимагає від кожного з нас дисципліни, відповідальності й уважності, — йдеться в повідомленні.

Патрульна поліція радить учасникам дорожнього руху дотримуватися швидкісного режиму, бути обачним на перехрестях, дотримуватися дистанції між транспортними засобами та поважати інших учасників руху.

Нагадаємо, нещодавно ми писали, що минулого року на Полтавщині сталися понад 2 тисячі аварій за участі п’яних водіїв.

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Автор: Віктор Крук
Теги: патрульна поліція ДТП травмовані загиблі Кременчук
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