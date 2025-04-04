З початку року на Кременчуччині в ДТП травмувалося 30 людей, ще двоє загинули: основні причини

За перші три місяці 2025 року через порушення правил дорожнього руху на території обслуговування батальйону патрульної поліції Кременчука в дорожньо-транспортних пригодах травмувалося 30 громадян, а 2 людини загинули. Про це повідомила пресслужба Патрульної поліції Кременчука.
Загалом за цей час сталися 31 ДТП із потерпілими. Це і зіткнення автівок, і наїзд автомобілів на пішоходів.
Основні причини ДТП:
Патрульна поліція радить учасникам дорожнього руху дотримуватися швидкісного режиму, бути обачним на перехрестях, дотримуватися дистанції між транспортними засобами та поважати інших учасників руху.
Нагадаємо, нещодавно ми писали, що минулого року на Полтавщині сталися понад 2 тисячі аварій за участі п’яних водіїв.
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