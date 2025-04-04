На підприємстві в Сергіївській громаді травмувався працівник

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3 квітня близько 15.00 на підприємстві в Сергіївській громаді Миргородського району 44-річний чоловік отримав травму під час виконання виробничих робіт. Його ушпиталили. Про це повідомили в поліції Полтавщини.

Стан постраждалого та обставини події з’ясовують.

Сектор дізнання поліції під процесуальним керівництвом Миргородської окружної прокуратури розпочав досудове розслідування за ч.1 ст.271 Кримінального кодексу України — порушення вимог законодавства про охорону праці.

Санкція статті передбачає штраф, виправні роботи або обмеження волі до двох років.

Нагадаємо, що за минулий рік на Полтавщині стався 141 нещасний випадок на виробництві.