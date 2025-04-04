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Лариса Гориславець просила розкрити зарплати КТРК, але депутати не підтримали

Сьогодні, 14:25 Переглядів: 395

 На сесії Кременчуцької міськради депутатка вимагала прозорості витрат на комунальну телерадіокомпанію

4 квітня на сесії Кременчуцької міської ради депутатка Лариса Гориславець виступила із запитом щодо надання штатного розпису та інформації про зарплати працівників комунального підприємства «Кременчуцька телерадіокомпанія». Вона також запропонувала заслухати звіт директора підприємства на одному з пленарних засідань. Про це повідомляє кореспондентка «Кременчуцького Телеграфа» з місця події.

 

За словами Гориславець, ще у березні мер Віталій Малецький пообіцяв надати подібну інформацію іншому депутату — Володимиру Роженку. Тож, за її словами, немає причин відмовляти їй у доступі до цих даних. Депутатка наголосила, що хоче дізнатися, чому директор КТРК у 2023 році отримав понад 1,1 млн грн зарплати — найбільше серед усіх керівників комунальних підприємств у місті, а вже у 2024-му ця сума зменшилась удвічі.

«Складається враження, що розмір зарплати керівника залежить від того, наскільки глибоко він занурюється в місцевий бюджет», — заявила Гориславець.

Однак під час голосування за запит — 11 депутатів проголосували «за», більшість утрималась або не голосувала. Таким чином, запит не підтримали.

 

Мер Віталій Малецький у відповідь заявив, що місто вже скоротило видатки на телерадіокомпанію, тож зарплата директора зменшилася.

Нагадаємо, у 2025 році на роботу комунального телебачення у Кременчуці запланували витратити понад 23 млн грн. Робоча група «Прозорість і підзвітність» аналізувала діяльність комунального медіа. Правоохоронці повідомили про відкриті кримінальні провадження за фактом можливого привласнення й розтрати бюджетних коштів. 

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Автор: Руслана Горгола
Теги: сесія Лариса Гориславець КТРК
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