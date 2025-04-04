На Полтавщині судитимуть двох чоловіків за продаж контрафактного алкоголю і сигарет

Сьогодні, 14:11 Переглядів: 128

Детективи Бюро економічної безпеки у Полтавській області завершили розслідування щодо двох жителів Кривого Рогу, яких підозрюють у незаконному збуті підакцизних товарів. Обвинувальні акти скерували до суду. Про це повідомили в БЕБ.

За даними слідства, на початку 2025 року чоловіки закупили контрафактний алкоголь та сигарети, які транспортували до гаражів і продуктових магазинів. Там вони продавали товар без ліцензій та реєстрації.

Під час обшуків правоохоронці вилучили понад 3 тис. літрів алкоголю та понад 16 тис. пачок сигарет без акцизних марок. Усе вилучене майно арештоване.

Справу передали до суду за ч.1 ст.204 КК України — незаконне зберігання та збут підакцизних товарів. Фігурантам загрожує штраф або позбавлення волі до 3 років.

Процесуальне керівництво здійснює Полтавська обласна прокуратура.

Нагадаємо, що раніше на Полтавщині чоловіка оштрафували на 85 тис. грн за торгівлю фальсифікованими цигарками.