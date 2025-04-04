У Броварках син побив 73-річну матір: поліція відкрила кримінальне провадження

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4 квітня голова Градизької громади Мирослава Носа опублікував відеозвернення, у якому повідомив, що поліція не відреагувала на побиття жінки в селі Броварки. За словами посадовця, 73-річну бабусю побив син, однак «ніяких заходів не вжито».

У поліції Кременчуцького району цю інформацію спростували. Як повідомила пресофіцерка Анна Васенко, після надходження виклику на місце події в селі Броварки одразу виїхали працівники поліції з Глобиного.

За результатами реагування:

на сина потерпілої склали адміністративний протокол за ст.173-3 Кодексу України про адміністративні правопорушення — домашнє насильство;

поліціянти винесли тимчасовий заборонний припис для захисту жінки;

відкрили кримінальне провадження за ч.1 ст.125 Кримінального кодексу України — умисне легке тілесне ушкодження.

Наразі слідчі встановлюють усі обставини інциденту, а протокол скеровано до суду.

Нагадаємо, що торік на Полтавщині чоловік, який побив матір, заплатив за це 850 грн штрафу.