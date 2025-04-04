У Броварках син побив 73-річну матір: поліція відкрила кримінальне провадження

4 квітня голова Градизької громади Мирослава Носа опублікував відеозвернення, у якому повідомив, що поліція не відреагувала на побиття жінки в селі Броварки. За словами посадовця, 73-річну бабусю побив син, однак «ніяких заходів не вжито».
У поліції Кременчуцького району цю інформацію спростували. Як повідомила пресофіцерка Анна Васенко, після надходження виклику на місце події в селі Броварки одразу виїхали працівники поліції з Глобиного.
За результатами реагування:
Наразі слідчі встановлюють усі обставини інциденту, а протокол скеровано до суду.
Нагадаємо, що торік на Полтавщині чоловік, який побив матір, заплатив за це 850 грн штрафу.
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