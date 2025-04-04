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Як потрапити на прийом до міського голови Кременчука та його заступників: графік

Сьогодні, 13:32 Переглядів: 165

 

Записатися на прийом з особистих питань до керівництва міста можна за телефоном управління по роботі зі зверненнями громадян

Міський голова Кременчука, його заступники та секретар міської ради свій проводять прийоми громадян з особистих питань щомісяця у різних районах міста. Графік прийому громадян в ІІ кварталі 2025 року оприлюднила пресслужба Кременчуцької міської ради.

 

Міський голова Віталій Малецький проводить прийом громадян у приміщення виконавчого комітету Кременчуцької міської ради (площа Перемоги,2) 24 квітня, 22 травня та 19 червня (з 14.00 до 16.00).

 

Секретар Кременчуцької міської ради Юрій Гриценко проводить прийом громадян з 16.00 до 17.00:

  • 28 квітня - у приміщенні контакт-центру № 1 (просп. Лесі Українки, 24);
  • 26 травня - у приміщенні контакт-центру № 11 (вул. Миру, 13);
  • 23 червня - у приміщенні контакт-центру № 5 (вул. Олексія Древаля, 101).

 

Перший заступник міського голови Володимир Пелипенко проводить прийом громадян з 16.00 до 17.00:

  • 16 квітня - у приміщенні контакт-центру № 12 (вул.  Героїв Маріуполя, 59);
  • 21 травня - у приміщенні контакт-центру № 6 (пров. Давида Гурамішвілі, 2);
  • 18 червня - у приміщенні контакт-центру № 9 (просп. Свободи, 80).

 

Заступник міського голови Дмитро Кравченко проводить прийом громадян з 16.00 до 17.00:

  • 2 квітня - у приміщенні контакт-центру № 6 (пров. Давида Гурамішвілі, 2);
  • 7 травня - у приміщенні контакт-центру № 20 (вул. Івана Приходька, 36);
  • 4 червня - у приміщенні контакт-центру № 23 (набережна Лейтенанта Дніпрова, 76).

 

Заступниця міського голови Ольга Усанова проводить прийом громадян з 16.00 до 17.00:

  • 14 квітня - у приміщенні контакт-центру № 3 (просп. Лесі Українки, 72);
  • 12 травня - у приміщенні контакт-центру № 8 (просп. Свободи, 150);
  • 9 червня - у приміщенні контакт-центру № 19 (вул. Давида Кострова, 73).

 

Заступник міського голови Іван Москалик проводить прийом громадян з 16.00 до 17.00:

  • 21 квітня - у приміщенні контакт-центру № 24 (вул. Республіканська, 81);
  • 19 травня - у приміщенні контакт-центру № 19 (вул. Давида Кострова, 73);
  • 16 червня - у філії № 2 КЗК МЦКіД (с. Придніпрянське, вул. Центральна, 64).

 

Заступник міського голови Руслан Проценко проводить прийом громадян з 16.00 до 17.00:

  • 8 квітня - у приміщенні контакт-центру № 22 (вул. Івана Приходька, 91);
  • 13 травня - у приміщенні контакт-центру № 18 (вул. Велика набережна, 10);
  • 10 червня - у приміщенні контакт-центру № 24 (вул. Республіканська, 81).

 

Керуючий справами виконкому Кременчуцької міської ради Руслан Шаповалов проводить прийом громадян з 16.00 до 17.00:

  • 10 квітня - у приміщенні контакт-центру № 10 (вул. Вадима Пугачова, 9);
  • 8 травня - у приміщенні контакт-центру № 2 (вул. Володимира Великого, 26);
  • 12 червня - у приміщенні контакт-центру № 4 (пров. Гостомельський, 22).

Нагадаємо, записатися на прийом до керівництва міста можна в управлінні по роботі зі зверненнями громадян за телефоном — 0989883133.

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Автор: Віктор Крук
Теги: Кременчуцька міська рада міський голова прийом громадян графік Малецький
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