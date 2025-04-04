Як потрапити на прийом до міського голови Кременчука та його заступників: графік

Сьогодні, 13:32 Переглядів: 165

Записатися на прийом з особистих питань до керівництва міста можна за телефоном управління по роботі зі зверненнями громадян

Міський голова Кременчука, його заступники та секретар міської ради свій проводять прийоми громадян з особистих питань щомісяця у різних районах міста. Графік прийому громадян в ІІ кварталі 2025 року оприлюднила пресслужба Кременчуцької міської ради.

Міський голова Віталій Малецький проводить прийом громадян у приміщення виконавчого комітету Кременчуцької міської ради (площа Перемоги,2) 24 квітня, 22 травня та 19 червня (з 14.00 до 16.00).

Секретар Кременчуцької міської ради Юрій Гриценко проводить прийом громадян з 16.00 до 17.00:

28 квітня - у приміщенні контакт-центру № 1 (просп. Лесі Українки, 24);

26 травня - у приміщенні контакт-центру № 11 (вул. Миру, 13);

23 червня - у приміщенні контакт-центру № 5 (вул. Олексія Древаля, 101).

Перший заступник міського голови Володимир Пелипенко проводить прийом громадян з 16.00 до 17.00:

16 квітня - у приміщенні контакт-центру № 12 (вул. Героїв Маріуполя, 59);

21 травня - у приміщенні контакт-центру № 6 (пров. Давида Гурамішвілі, 2);

18 червня - у приміщенні контакт-центру № 9 (просп. Свободи, 80).

Заступник міського голови Дмитро Кравченко проводить прийом громадян з 16.00 до 17.00:

2 квітня - у приміщенні контакт-центру № 6 (пров. Давида Гурамішвілі, 2);

7 травня - у приміщенні контакт-центру № 20 (вул. Івана Приходька, 36);

4 червня - у приміщенні контакт-центру № 23 (набережна Лейтенанта Дніпрова, 76).

Заступниця міського голови Ольга Усанова проводить прийом громадян з 16.00 до 17.00:

14 квітня - у приміщенні контакт-центру № 3 (просп. Лесі Українки, 72);

12 травня - у приміщенні контакт-центру № 8 (просп. Свободи, 150);

9 червня - у приміщенні контакт-центру № 19 (вул. Давида Кострова, 73).

Заступник міського голови Іван Москалик проводить прийом громадян з 16.00 до 17.00:

21 квітня - у приміщенні контакт-центру № 24 (вул. Республіканська, 81);

19 травня - у приміщенні контакт-центру № 19 (вул. Давида Кострова, 73);

16 червня - у філії № 2 КЗК МЦКіД (с. Придніпрянське, вул. Центральна, 64).

Заступник міського голови Руслан Проценко проводить прийом громадян з 16.00 до 17.00:

8 квітня - у приміщенні контакт-центру № 22 (вул. Івана Приходька, 91);

13 травня - у приміщенні контакт-центру № 18 (вул. Велика набережна, 10);

10 червня - у приміщенні контакт-центру № 24 (вул. Республіканська, 81).

Керуючий справами виконкому Кременчуцької міської ради Руслан Шаповалов проводить прийом громадян з 16.00 до 17.00:

10 квітня - у приміщенні контакт-центру № 10 (вул. Вадима Пугачова, 9);

8 травня - у приміщенні контакт-центру № 2 (вул. Володимира Великого, 26);

12 червня - у приміщенні контакт-центру № 4 (пров. Гостомельський, 22).

Нагадаємо, записатися на прийом до керівництва міста можна в управлінні по роботі зі зверненнями громадян за телефоном — 0989883133.