Як потрапити на прийом до міського голови Кременчука та його заступників: графік

Записатися на прийом з особистих питань до керівництва міста можна за телефоном управління по роботі зі зверненнями громадян
Міський голова Кременчука, його заступники та секретар міської ради свій проводять прийоми громадян з особистих питань щомісяця у різних районах міста. Графік прийому громадян в ІІ кварталі 2025 року оприлюднила пресслужба Кременчуцької міської ради.
Міський голова Віталій Малецький проводить прийом громадян у приміщення виконавчого комітету Кременчуцької міської ради (площа Перемоги,2) 24 квітня, 22 травня та 19 червня (з 14.00 до 16.00).
Секретар Кременчуцької міської ради Юрій Гриценко проводить прийом громадян з 16.00 до 17.00:
Перший заступник міського голови Володимир Пелипенко проводить прийом громадян з 16.00 до 17.00:
Заступник міського голови Дмитро Кравченко проводить прийом громадян з 16.00 до 17.00:
Заступниця міського голови Ольга Усанова проводить прийом громадян з 16.00 до 17.00:
Заступник міського голови Іван Москалик проводить прийом громадян з 16.00 до 17.00:
Заступник міського голови Руслан Проценко проводить прийом громадян з 16.00 до 17.00:
Керуючий справами виконкому Кременчуцької міської ради Руслан Шаповалов проводить прийом громадян з 16.00 до 17.00:
Нагадаємо, записатися на прийом до керівництва міста можна в управлінні по роботі зі зверненнями громадян за телефоном — 0989883133.
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