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Порушення правил ввезення автівок для військових: результати роботи полтавських митників від початку року

Сьогодні, 13:03 Переглядів: 126

 

Митники склали 44 протоколи про порушення митних правил

Від початку року працівники Полтавської митниці склали 44 протоколи про порушення митних правил на понад 7,3 мільйона гривень. Про це інформують у пресслужбі установи.

Так спільно з митницями Латвійської та Литовської республік митникам вдалося виявити 6 фактів незаконного переміщення косметичних виробів та автомобілів, що супроводжувалися підробними документами. За цими справами фахівці склали протоколи за ч. 1 ст. 483 Митного кодексу України з вартістю предметів правопорушення у 6 мільйонів 310 тисяч 325 гривень.

Також митники зафіксували 19 випадків підробки документів під час ввезення в Україну транспортних засобів під виглядом гуманітарного вантажу. За цими фактами штрафи склали понад 700 тисяч гривень.

Також Полтавська митниця спільно з Нацполіцією виявила 2 факти порушень можливого надання при ввезенні на митну територію України підроблених листів військової частини та благодійної організації — отримувача, як підстави для переміщення транспортних засобів під виглядом гуманітарної допомоги.

Нагадаємо, торік на Полтавщині викрили «благодійника», який продавав придбані для військових автомобілі.

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Автор: Яна Гудзь Джерело фото: dyvys.info
Теги: митниця порушення контрабанда
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