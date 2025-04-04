У Кременчуці розшукують зниклу безвісти Марину Куцовол

Сьогодні, 12:31 Переглядів: 0

У Кременчуці розшукують зниклу безвісти 36-річну Марину Куцовол. Про це інформують у пресслужбі Головного управління Національної поліції у Полтавській області.

За даними правоохоронців, востаннє жінку бачили у середу, 2 квітня — вона пішла з дому і не повернулася. Наразі її місце перебування невідоме.

Прикмети зниклої: зріст близько 162 см, худорлявої статури, волосся довге фарбоване, має родимку на щоці. На момент зникнення була одягнена у рожеву куртку, джинси та сірі кросівки.

У поліції просять усіх, хто має будь-яку інформацію про місце перебування Марини Куцовол, повідомити до Кременчуцького районного управління поліції за телефонами 0687239385, 102 або будь-яким іншим зручним способом.

Нагадаємо, днями у Горішніх Плавнях розшукували 13-річного Максима Горбунова.



