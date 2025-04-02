У Горішніх Плавнях зник 13-річний Максим Горбунов — поліція просить допомоги

Сьогодні, 16:31 Переглядів: 0

Підлітка шукають із 2 квітня — міг поїхати до Семенівки або Хорола

Поліція Полтавщини розшукує 13-річного Максима Горбунова, мешканця Горішніх Плавнів. Про це повідомили у Кременчуцькому районному управлінні поліції.

Хлопець зник 2 квітня близько 11.00 на вулиці Героїв Дніпра. За попередньою інформацією, він міг поїхати у напрямку селища Семенівка або міста Хорол.

Прикмети зниклого: зріст близько 170 см, середньої статури, коротке темне волосся, карі очі.

Був одягнений у чорні штани з білими смугами Adidas, світло-коричневу толстовку з капюшоном та чорні черевики.

Поліція просить усіх, хто має інформацію про місце перебування Максима, повідомити за телефоном (097) 900-72-98 або 102.