Кременчук отримає понад 370 мільйонів гривень для енергетичного проєкту — Малецький

Кременчуцька громада отримає грант на 8,3 млн євро (374 млн грн) від Північної Екологічної Фінансової Корпорації (НЕФКО) і Європейського банку реконструкції та розвитку (ЄБРР). Гроші підуть на реалізацію енергетичного проєкту в місті. Про це повідомив міський голова Віталій Малецький 2 квітня.
Як розподілять кошти:
Грант місто отримало в рамках угоди, яку Малецький підписав у столиці Фінляндії Гельсінкі. Завдяки цим грошам у Кременчуці завершать проєкт «Енергоефективна Раківка».
Нагадаємо, на реалізацію програми «Енергоефективна Раківка» у Кременчуці планують виділити 55 млн гривень у 2025 році. На сьогодні роботи продовжуються і будуть тривати.
Додамо, що проєкт «Енергоефективна Раківка» передбачає будівництво двох газових котелень та однієї — на біопаливі. Загальна вартість — понад 10 млн євро, з них 6 млн євро — кредитні кошти НЕФКО (Північна екологічна фінансова корпорація). Одного з підрядників, що опікується роботами, обрали без конкурсу. Мова йде про товариство з обмеженою відповідальністю «Кременергобуд», власником якого є брат дружини першого заступника міського голови Володимира Пелипенка.
У 2022 році стало відомо, що чеська компанія «Енком» займатиметься будівництвом котелень.
ІнформаціяКористувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.