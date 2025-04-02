Кременчук отримає понад 370 мільйонів гривень для енергетичного проєкту — Малецький

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Кременчуцька громада отримає грант на 8,3 млн євро (374 млн грн) від Північної Екологічної Фінансової Корпорації (НЕФКО) і Європейського банку реконструкції та розвитку (ЄБРР). Гроші підуть на реалізацію енергетичного проєкту в місті. Про це повідомив міський голова Віталій Малецький 2 квітня.

Як розподілять кошти:

6,1 млн євро на поставку, монтаж та введення в експлуатацію котельні на біопаливі потужністю 4МВт;

2,2 млн євро на поставку, монтаж та введення в експлуатацію 117 індивідуальних теплових пунктів у мікрорайоні Раківка.

Грант місто отримало в рамках угоди, яку Малецький підписав у столиці Фінляндії Гельсінкі. Завдяки цим грошам у Кременчуці завершать проєкт «Енергоефективна Раківка».

— Мешканці мікрорайону отримають автономне опалення та гаряче водопостачання. Крім того, у багатоповерхівках встановлять індивідуальні теплові пункти, які дозволять їх мешканцям регулювати рівень опалення та заощаджувати кошти. Все обладнання відповідатиме європейським екологічним нормам, а частина проєкту реалізується в рамках програми «Зелене відновлення для України», — йдеться у дописі.

Нагадаємо, на реалізацію програми «Енергоефективна Раківка» у Кременчуці планують виділити 55 млн гривень у 2025 році. На сьогодні роботи продовжуються і будуть тривати.

Додамо, що проєкт «Енергоефективна Раківка» передбачає будівництво двох газових котелень та однієї — на біопаливі. Загальна вартість — понад 10 млн євро, з них 6 млн євро — кредитні кошти НЕФКО (Північна екологічна фінансова корпорація). Одного з підрядників, що опікується роботами, обрали без конкурсу. Мова йде про товариство з обмеженою відповідальністю «Кременергобуд», власником якого є брат дружини першого заступника міського голови Володимира Пелипенка.

У 2022 році стало відомо, що чеська компанія «Енком» займатиметься будівництвом котелень.