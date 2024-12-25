Богдан Лазоренко
Токсична змова у Кременчуці: сморід, гроші та нафтова мафія під «кришою» влади Малецького
Микола Корецький
Пляж на території мікрорайону «Озерний» приведений до ладу та розширений
Богдан Лазоренко
Кінець близько. Хто ж фінансує роботу ворожого сайту “КременчукТудей” та поливає брудом опонентів міської влади?
Всеукраїнське об‘єднання «Батьківщина»
Тарифи на світло потрібно зменшувати, а не підвищувати, – Юлія Тимошенко
Віктор Крук
Як українці ведуться на російські фейки та розповсюджують кремлівські наративи і чи можна цьому протидіяти
Колектив АТ «КСЗ»
Пам'яті старшого майстра ОЦЛВ «КСЗ» Максима Литковича, який загинув на війні
Анатолій Василенко
Боргова прірва за комуналку в умовах воєнного стану: погляд на боргові реалії населення «не вмерлої» країни
Володимир Дмитренко
Дорогу посилить той, хто йде, або чому добре, коли на зупинках з'являються знаки заборони куріння
Олександр Мельник
Про акценти і пріоритети державної політики
Слуга народу - Полтавщина
На Полтавщині встановили лінійний прискорювач і сучасний комп'ютерний томограф
Лариса Гориславець
8 травня - День пам’яті та примирення. Чому нам потрібно переглянути традиції вшанування пам’яті?
Тетяна Донченко (Волинська)
Успішно «розсуваю шторки»: що сказав апеляційний суд у «справі дитсадків»
Кременчук, Гроші, Споживач

«Енергоефективна Раківка»: у 2025 році продовжать будівництво котелень

Сьогодні, 15:33 Переглядів: 310

Проєкт «Енергоефективна Раківка» передбачає будівництво двох газових котелень та однієї — на біопаливі

На реалізацію програми «Енергоефективна Раківка» у Кременчуці планують виділити 55 млн гривень у 2025 році. Водночас цьогоріч місто не використало понад 1 млн гривень, що передбачались на ці заходи. Про це повідомив заступник міського голови Кременчука Іван Москалик під час засідання депутатської комісії з питань бюджету і фінансів 25 грудня. 

На сьогодні роботи продовжуються і будуть тривати у 2025 році, розповіли під час засідання. 

Водночас у Програмі економічного і соціального розвитку Полтавської області на 2025 рік вказано, що фінансування місцевого бюджету на будівництво двох котелень очікувалось у розмірі 1,6 млн євро — за нинішнім курсом — це приблизно 69,96 млн гривень. 

Нагадаємо, проєкт «Енергоефективна Раківка» передбачає будівництво двох газових котелень та однієї — на біопаливі. Загальна вартість — понад 10 млн євро, з них 6 млн євро — кредитні кошти НЕФКО (Північна екологічна фінансова корпорація). Підрядника, що опікується будівництвом, обрали без конкурсу. Мова йде про товариство з обмеженою відповідальністю «Кременергобуд», власником якого є брат дружини першого заступника міського голови Володимира Пелипенка.


ПО ТЕМІ:

«Енергоефективна Раківка»: у 2024 році на будівництво двох котелень у Кременчуці планують витратити 1,1 мільйон євро

0
Автор: Телеграф Джерело фото: kr.gov.ua/ілюстративне
Теги: Енергоефективна Раківка
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.

Інформація

Користувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.
Будь-ласка, ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • Kiaparts
  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:


Свіжий випуск (№ 50 від 12 грудня 2024)

Для дому і сім'ї

Читати номер

Для дому і сім'ї - програма телепередач

Читати номер

Приватна газета

Читати номер
Попередні випуски

№ 49 від 5 грудня 2024

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 48 від 28 лисопада 2024

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 47 від 21 листопада 2024

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 46 від 14 листопада 2024

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

Всі номери

Вверх