«Енергоефективна Раківка»: у 2025 році продовжать будівництво котелень

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Проєкт «Енергоефективна Раківка» передбачає будівництво двох газових котелень та однієї — на біопаливі

На реалізацію програми «Енергоефективна Раківка» у Кременчуці планують виділити 55 млн гривень у 2025 році. Водночас цьогоріч місто не використало понад 1 млн гривень, що передбачались на ці заходи. Про це повідомив заступник міського голови Кременчука Іван Москалик під час засідання депутатської комісії з питань бюджету і фінансів 25 грудня.

На сьогодні роботи продовжуються і будуть тривати у 2025 році, розповіли під час засідання.

Водночас у Програмі економічного і соціального розвитку Полтавської області на 2025 рік вказано, що фінансування місцевого бюджету на будівництво двох котелень очікувалось у розмірі 1,6 млн євро — за нинішнім курсом — це приблизно 69,96 млн гривень.

Нагадаємо, проєкт «Енергоефективна Раківка» передбачає будівництво двох газових котелень та однієї — на біопаливі. Загальна вартість — понад 10 млн євро, з них 6 млн євро — кредитні кошти НЕФКО (Північна екологічна фінансова корпорація). Підрядника, що опікується будівництвом, обрали без конкурсу. Мова йде про товариство з обмеженою відповідальністю «Кременергобуд», власником якого є брат дружини першого заступника міського голови Володимира Пелипенка.



