Сервісний центр МВС у Кременчуці працюватиме і під час повітряної тривоги: громадян обслуговують в укритті

Сьогодні, 16:01 Переглядів: 210

Знаходиться сервісний центр у приміщенні Центру з надання адміністративних послуг

Відтепер у Кременчуці сервісний центр МВС працюватиме і під час повітряних тривог: громадян прийматимуть відразу в укритті. Про це повідомляють у пресслужбі Полтавської облвійськадміністрації.

Працює сервісний центр у Кременчуці у приміщенні ЦНАПу за адресою вул. Покровська, 14.

Громадянам в укриттях надають послуги з реєстрації та перереєстрації транспортних засобів; обмін або відновлення водійського посвідчення; видають водійські посвідчення міжнародного зразка. Також у Кременчуці можна скласти теоретичний іспит для отримання права керування транспортним засобом.

Записатися на прийом до фахівця можна через функціонал Е-Запис або в терміналі, який знаходиться у приміщенні.

Так само в укриттях сервісні центри приймають громадян у селі Розсошенці під Полтавою, селі Бутенки колишнього Кобеляцького району, а також у Горішніх Плавнях.

Нагадаємо, у Кременчуці сервісний центр МВС працює у приміщенні ЦНАПу із 10 грудня.