Зеленський підписав закон про перенесення підвищення військового збору для ФОПів на січень

Сьогодні, 16:32 Переглядів: 144

Нові ставки будуть діяти не з 1 жовтня 2024 року, а з 1 січня 2025-го

Президент України Володимир Зеленський сьогодні підписав законопроєкт №9319, який виправляє норму про підвищення податків для фізичних осіб – підприємців. Про це стало відомо з інформації на сайті Верховної Ради. Нові ставки будуть діяти не з 1 жовтня 2024 року, а з 1 січня 2025-го.

Зазначимо, що законопроєкт № 11416-д «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо особливостей оподаткування у період дії воєнного стану», який передбачає підвищення податків, Володимир Зеленський підписав 28 листопада і закон набрав чинності з 1 грудня 2024 року. Верховна Рада ухвалила цей законопроєкт 10 жовтня.

Раніше йшлося, що після схвалення парламентом президент підпише закон про підвищення військового збору з 1,5% до 5%. Закон набуде чинності заднім числом — з 1-го жовтня.

Законом передбачається підвищення військового збору для працівників з 1,5% до 5% та розширення кола його платників на ФОПів.

Повідомлялось, що закон зобов'язує платити військовий збір фізичних осіб-підприємців. Вони мали заплатити його за четвертий квартал 2024 року, однак 4 грудня у Верховній Раді ухвалили зміни й перенесли сплату військового збору для ФОПів на 2025 рік.

Нагадаємо, напередодні голосування у парламенті Міністерство фінансів пояснило, навіщо уряд пропонує підвищити деякі податки, зокрема військовий збір. У Мінфіні зазначили, що всі зібрані податки в державному бюджеті спрямовуються на фінансування сектору безпеки та оборони. Проте навіть цих коштів не вистачає, тому дефіцит покривається з інших джерел, включаючи неподаткові доходи та внутрішні запозичення. Попри те, що зібраних податків до держбюджету не вистачає, щоб профінансувати усі потреби безпеки та оборони з початку повномасштабного вторгнення ставки податків не зростали. Зокрема, не було підвищено ставки ПДВ, податку на прибуток, ПДФО та військового збору. Навпаки — у 2022 році навіть було запроваджено ряд пільг для підтримки громадян і бізнесу, щоб надати їм час адаптуватися до нових умов.

Раніше «Кременчуцький Телеграф» писав, що близько 58% усіх витрат з державного бюджету України йде на забезпечення армії. Саме тому уряд підготував законопроєкт про підвищення ставок військового збору. Додаткові кошти планується направити на оборону.