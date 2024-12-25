У Кременчуцькому районі скасували аварійні графіки — обленерго

Таку команду «Полтаваобленерго» отримало від енергетичної компанії «Укренерго»
У Кременчуцькому районі скасували графіки аварійних відключень електроенергії. Таку команду «Полтаваобленерго» отримало від енергетичної компанії «Укренерго». Про це повідомили в обленерго.
Нагадаємо, вранці 25 грудня у Кременчуці і в Кременчуцькому районі лунали вибухи. Внаслідок обстрілу російськими військами на Полтавщині графіки погодинних відключень світла, у Кременчуцькому районі є пошкодження енергетичної інфраструктури. У Кременчуці діяли також і графіки аварійних відключень світла.
ІнформаціяКористувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.