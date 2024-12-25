У Кременчуці затримують виплати зарплат деяким бюджетникам: у мерії пояснили чому

Станом на 25 грудня у Кременчуці не виплатили зарплати працівникам комунальних установ і підприємств на загальну суму 24 млн гривень. За словами заступниці міського голови Кременчука Тетяни Неіленко, заборгованість стосується сфери охорони здоров’я, комунальних підприємств житлово-комунального господарства, «це наш транспорт, тролейбусне управління і водії автобусів, футбольний клуб «Кремінь». Про це вона повідомила під час засідання депутатської комісії з питань бюджету і фінансів.
Чи виплатять зарплати до початку нового року — невідомо.
Проблема в тому, що податки, які могли б «закрити» заборгованість (це акцизний і земельний податки) можуть надійти в останні дні місяця (30-31 грудня), що ускладнює точне планування, пояснили під час засідання.
Нагадаємо, зарплати чиновників центральних органів влади в Україні зросли за рік на 49% — Мінфін.
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