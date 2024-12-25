У Кременчуці затримують виплати зарплат деяким бюджетникам: у мерії пояснили чому

Сьогодні, 17:05 Переглядів: 318 Коментарів: 2

Чи виплатять зарплати до початку нового року — невідомо

Станом на 25 грудня у Кременчуці не виплатили зарплати працівникам комунальних установ і підприємств на загальну суму 24 млн гривень. За словами заступниці міського голови Кременчука Тетяни Неіленко, заборгованість стосується сфери охорони здоров’я, комунальних підприємств житлово-комунального господарства, «це наш транспорт, тролейбусне управління і водії автобусів, футбольний клуб «Кремінь». Про це вона повідомила під час засідання депутатської комісії з питань бюджету і фінансів.

Чи виплатять зарплати до початку нового року — невідомо.

— Закінчується бюджетний період — це у нас залишається два робочі дні. Ми вже домовилися (з органами казначейства — ред.), що ми будемо фінансувати зранку по надходженню і акумуляції (накопичення — ред.) коштів на нашому рахунку. І після 15-ї години, коли будуть заакумульовані надходження п’ятниці, — сказала Неіленко.

Проблема в тому, що податки, які могли б «закрити» заборгованість (це акцизний і земельний податки) можуть надійти в останні дні місяця (30-31 грудня), що ускладнює точне планування, пояснили під час засідання.

Нагадаємо, зарплати чиновників центральних органів влади в Україні зросли за рік на 49% — Мінфін.