Богдан Лазоренко
Токсична змова у Кременчуці: сморід, гроші та нафтова мафія під «кришою» влади Малецького
Микола Корецький
Пляж на території мікрорайону «Озерний» приведений до ладу та розширений
Богдан Лазоренко
Кінець близько. Хто ж фінансує роботу ворожого сайту “КременчукТудей” та поливає брудом опонентів міської влади?
Всеукраїнське об‘єднання «Батьківщина»
Тарифи на світло потрібно зменшувати, а не підвищувати, – Юлія Тимошенко
Віктор Крук
Як українці ведуться на російські фейки та розповсюджують кремлівські наративи і чи можна цьому протидіяти
Колектив АТ «КСЗ»
Пам'яті старшого майстра ОЦЛВ «КСЗ» Максима Литковича, який загинув на війні
Анатолій Василенко
Боргова прірва за комуналку в умовах воєнного стану: погляд на боргові реалії населення «не вмерлої» країни
Володимир Дмитренко
Дорогу посилить той, хто йде, або чому добре, коли на зупинках з'являються знаки заборони куріння
Олександр Мельник
Про акценти і пріоритети державної політики
Слуга народу - Полтавщина
На Полтавщині встановили лінійний прискорювач і сучасний комп'ютерний томограф
Лариса Гориславець
8 травня - День пам’яті та примирення. Чому нам потрібно переглянути традиції вшанування пам’яті?
Тетяна Донченко (Волинська)
Успішно «розсуваю шторки»: що сказав апеляційний суд у «справі дитсадків»
Кременчук, Гроші

У Кременчуці затримують виплати зарплат деяким бюджетникам: у мерії пояснили чому

Сьогодні, 17:05 Переглядів: 318 Коментарів: 2

Чи виплатять зарплати до початку нового року — невідомо

Станом на 25 грудня у Кременчуці не виплатили зарплати працівникам комунальних установ і підприємств на загальну суму 24 млн гривень. За словами заступниці міського голови Кременчука Тетяни Неіленко, заборгованість стосується сфери охорони здоров’я, комунальних підприємств житлово-комунального господарства, «це наш транспорт, тролейбусне управління і водії автобусів, футбольний клуб «Кремінь». Про це вона повідомила під час засідання депутатської комісії з питань бюджету і фінансів. 

Чи виплатять зарплати до початку нового року — невідомо. 

— Закінчується бюджетний період — це у нас залишається два робочі дні. Ми вже домовилися (з органами казначейства — ред.), що ми будемо фінансувати зранку по надходженню і акумуляції (накопичення — ред.) коштів на нашому рахунку. І після 15-ї години, коли будуть заакумульовані надходження п’ятниці, — сказала Неіленко. 

Проблема в тому, що податки, які могли б «закрити» заборгованість (це акцизний і земельний податки) можуть надійти в останні дні місяця (30-31 грудня), що ускладнює точне планування, пояснили під час засідання.

Нагадаємо, зарплати чиновників центральних органів влади в Україні зросли за рік на 49% — Мінфін.

0
Автор: Вероніка Білодід
Теги: бюджет зарплата
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.

Коментарі: 2

1 224
Andron777:
Сьогодні, 17:38

Нагадаємо, зарплати чиновників центральних органів влади в Україні зросли за рік на 49% — Мінфін. Та про чиновників вони не забувають, а пенсіонери і далі по 3000 будуть отримувати, або добавлять 100 грн на пачку сигарет, або тільки на 4 батона і хватить.


1 0
4 855
1
zzzzzz:
Сьогодні, 17:39

А собі малецький не забув заплатити?


1 0

Інформація

Користувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.
Будь-ласка, ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • Kiaparts
  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:


Свіжий випуск (№ 50 від 12 грудня 2024)

Для дому і сім'ї

Читати номер

Для дому і сім'ї - програма телепередач

Читати номер

Приватна газета

Читати номер
Попередні випуски

№ 49 від 5 грудня 2024

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 48 від 28 лисопада 2024

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 47 від 21 листопада 2024

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 46 від 14 листопада 2024

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

Всі номери

Вверх