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Зарплати чиновників центральних органів влади в Україні зросли за рік на 49% — Мінфін

Сьогодні, 15:05 Переглядів: 239 Коментарів: 1

 

У середньому зарплати київських чиновників за рік збільшилися на майже на 20 тисяч гривень — найбільше отримують в Антимонопольному комітеті

Середня зарплата працівників центральних державних органів у жовтні 2024 року складала 57,5 тис. грн, що на 49% більше, ніж на початку року (у січні було 38,6 тис. грн). Це майже утричі перевищує середній рівень зарплат по країні, який у вересні за даними ПФУ становив близько 18 тисяч гривень.

Про це свідчать дані Міністерства фінансів щодо оплати праці в державних органах, опубліковані на сайті відомства.

За інформацією Мінфіну, найбільші середні зарплати серед центральних держорганів в Антимонопольному комітеті — 113,7 тис. грн (чисельність працівників 270 осіб). При цьому зарплата керівництва сягає 218,4 тис. грн, що є одним із найвищих показників.

Друге місце посідає Міністерство цифрової трансформації з середнім рівнем зарплати 88,5 тис. грн (штат — 198 осіб), а третє — Державне агентство розвитку туризму — 87,7 тис. грн (22 особи).

У Секретаріаті Кабміну середня зарплата становить 67,3 тис. грн, а фактична кількість працівників — 680. Керівництво отримує 103,4 тис. грн.

Найнижчі середні зарплати серед центральних державних органів у працівників Державного агентства резерву України (37,5 тис. грн), Державної служби статистики (35,9 тис. грн) та Національної служби посередництва та примирення (31,7 тис. грн).

 

Нагадаємо, нещодавно «Кременчуцький Телеграф» писав, що Пенсійний фонд України затвердив показники середньої заробітної плати за III квартал 2024 року, з якої сплачено страхові внески та які враховуються для обчислення пенсій. За жовтень її розмір становить 18020 грн.

Варто зазначити, що дані про середню зарплату від ПФУ, як правило, відрізняються від даних Державної служби статистики щодо середньої зарплати штатних працівників. У Держстаті вважають, що середня зарплата в першому кварталі становила 18 903 грн. Це на 22,5% більше, ніж було в першому кварталі 2023-го. Даних за другий квартал 2024 року поки що немає.

Згідно з оновленим макропрогнозом Кабміну, середня зарплата в Україні наступного року перевищить 24,3 тисячі гривень. У 2026 році середня зарплата становитиме майже 28,2 тисячі гривень, а у 2027-му — 32,5 тисячі гривень.

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Усі кошти, які заробляє Україна, витрачаються на армію, а інші витрати фінансуються коштом партнерів

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Автор: Віктор Крук
Теги: Мінфін зарплати чиновники влада
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Коментарі: 1

1 181
Andron777:
Сьогодні, 15:10

А нарід нехай сидить на мінімальці та пенсіях в 3000.


5 0

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