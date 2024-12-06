У Горішніх Плавнях відкрито виставку робіт Нігіни Стогній «Синергія»

Сьогодні, 14:31 Переглядів: 141 Партнерський проєкт

В експозиції «Синергія», що відкрилася у міській виставковій залі 7 листопада, представлено 48 картин Нігіни Стогній, виконаних у різних техніках живопису: пастель, олія, акрилові фарби. Серед них чимало робіт, де поєднується графіка з вишивкою й аплікацією на текстилі. Майстриня експериментує з різними матеріалами та техніками. На презентацію виставки завітали як професійні художники, так і містяни, яких цікавить яскраве мистецтво. Участь у відкритті заходу взяли спеціалістка відділу культури, спорту і туризму Олена Шепілова та заступниця директора краєзнавчого музею з наукової роботи Катерина Ткаченко.

«Символічно, що виставка відкривається у Всеукраїнський день працівників культури та майстрів народного мистецтва. Також приємно зазначити, що у 2024 році пані Нігіна стала учасницею спілки пастелістів "Пастельна гільдія України" та Національної спілки художників України. Сьогодні серед художників Горішніх Плавнів вона одна має такі досягнення», — наголосила Олена Шепілова.

Від імені колективу відділу культури вона привітала авторку виставки зі значними творчими здобутками, побажала наснаги й нових досягнень.

Своєю чергою Катерина Ткаченко зазначила, що роботи Нігіни Стогній неодноразово виставлялися в експозиціях колективних виставок і були «справжньою окрасою цієї зали». Від імені колективу музею вона привітала художницю з відкриттям першої персональної виставки в нашому місті та оголосила подяку від адміністрації закладу «за вагомий внесок у розвиток та збереження українського образотворчого мистецтва, активну участь у культурно-мистецьких заходах міста». Затим гості переглянули відеоінтерв’ю з мисткинею про її життя та цікаві особливості творчості, записане кореспондентками радіо «Кварцит». За словами Нігіни Стогній, вона з дитинства захоплювалася малюванням. Після закінчення школи брала уроки живопису у викладача художньої студії Леоніда Царегородського. Закінчила Миргородський художньо-промисловий коледж імені Миколи Гоголя Полтавського національного технічного університету імені Юрія Кондратюка за спеціальністю «Декоративно-прикладне мистецтво».

Перші дві персональні виставки робіт художниці відбулися в Кременчуці — у картинній галереї Наталії Юзефович та Кременчуцькій міській художній галереї.

«Я була учасницею багатьох колективних виставок. Маю значну кількість робіт. Тож з’явилась можливість познайомити горішньоплавнівців із творчістю, яка для мене — своєрідна психотерапія, — зазначила Нігіна Стогній. — Я ніби відчуваю, як мої емоції набувають форми і кольору та перетворюються на картини».

Мисткиня наголосила, що любить експериментувати і вже тривалий час використовує різні матеріали і техніки, постійно знаходиться в пошуку нових форм і засобів для передачі свого світобачення.

«Разом із тим я залишаю свободу для фантазування й роздумів глядачам. Щоб споглядання зовнішнього вони змогли перетворити у внутрішній стан», — зауважила Нігіна Стогній.

Художниця працює дизайнером із вишивки на підприємстві — розробляє ескізи для оздоблення одягу та переводить їх у формат електронних зображень для промислових вишивальних машин. На творчу роботу її надихають сильні враження від мандрівок. Нігіна Стогній подорожувала Францією, Іспанією, Швейцарією, Німеччиною, Австрією. Ці країни, за словами художниці, «зачаровують архітектурними пам’ятками та пейзажами, захоплюють музеями та художніми галереями».

«Мене надихають роботи геніальних митців. А ще — класична музика, зокрема Антоніо Вівальді, рок-хіти у виконанні симфонічного оркестру. По-особливому надихаюся природою, пропускаю через себе і знаходжу в навколишньому світі нескінченне джерело ідей. Коли відчуття краси переповнює, завжди з’являється бажання створити гарну роботу, — розповідає художниця. — Мене захоплює і надихає мистецтво Катерини Білокур, унікальний стиль українського геніального митця Івана Марчука. Я періодично переглядаю їхні роботи і кожного разу відкриваю в них щось нове для себе».

Як зазначає майстриня, її творчості притаманна синергія різних видів мистецтв, технік і матеріалів. Кожна картина характеризується поєднанням реалістичного і фантазійно-абстрактного зображення. Головний критик і перший глядач її робіт — чоловік Михайло, який займається фотографією.

«Я завжди дослухаюсь до його оцінок. Бо це погляд зі сторони. Спочатку аналізую почуте, а потім вирішую, як діяти далі з тією чи іншою роботою», — розповіла художниця.

Представлені в експозиції роботи були створені протягом останніх трьох років. Привертає погляд глядачів серія картин на текстилі з використанням аплікації, машинної й ручної вишивки та акрилу. Про зміст однієї з робіт — «Нав’язлива думка» — Нігіна Стогній пояснила, що це образ нав’язливої думки, який вона побачила.

«Коли ми хочемо зупинити нав’язливу думку, можна спитати себе: якого вона кольору і форми? Образ цієї думки я так побачила, як зобразила», — уточнила майстриня.

Майже в кожну роботу на тканині художниця заклала філософську проблему — збереження людства, усього живого на планеті. Враженнями від виставки з «Хроніками тижня» поділилася одна з гостей заходу, очільниця ОСН «Комітет приватної забудови "Тріада-21"» Олена Потока.

«Я давня прихильниця творчості Нігіни Стогній. Маю три її роботи, виконані в техніці пастелі, якими щодня насолоджуюся і надихаюся, — наголосила гостя. — Це майстерно відтворені квіти, від яких, здається, відчуваєш аромат. Кожного разу, споглядаючи її роботи, я відкриваю для себе щось нове. Я в захваті від її творчості. Від персональної виставки отримала яскраві, незабутні емоції. Нехай нас дивує й надалі».