Полтавська область порине в туман

Полтавський обласний центр з гідрометеорології попередив про небезпечні метеорологічні явища в регіоні. У другій половині дня 6 грудня очікується туман із видимістю 200–500 метрів.
Фахівці класифікують це як небезпечне явище першого рівня (жовтий рівень небезпеки).
Рекомендації водіям та пішоходам:
Будьте уважними та обережними в умовах погіршеної видимості.
Нагадаємо, також синоптики обіцяли сьогодні ожеледицю протягом усього дня.
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