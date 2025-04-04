СБУ затримала російську агентку, яку її куратори хотіли підірвати у людному місці в центрі Кам’янська

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Затриманою виявилась 22-річна наркозалежна із Бахмута, яка шукати «швидкі заробітки» на Телеграм-каналах, де її завербували

Контррозвідка СБУ запобігла теракту в місті Кам’янське на Дніпропетровщині. За результатами спецоперації затримали агентку російських спецслужб, яка за завданням куратора підготувала саморобний вибуховий пристрій (СВП) для підриву на території міста. Про це повідомила пресслужба СБУ.

Зловмисниця думала, що після виготовлення СВП вона має передати замаскований вибуховий пристрій іншій особі або заховати її у схрон. Але насправді задум рашистів полягав у тому, щоб вивести агентку в годину пік у людне місце та підірвати її разом з СВП.

Таким чином російська спецслужба сподівалася вбити максимальну кількість українців й тим самим спричинити поширення панічних настроїв серед мешканців прифронтового регіону.

Контррозвідка СБУ завчасно викрила російські наміри та затримала агентку, коли вона синтезувала вибухову речовину для СВП.

За даними слідства, затриманою виявилась 22-річна наркозалежна із Бахмута, яка до захоплення міста виїхала спочатку до Харківської області, а потім на Дніпропетровщину. Згодом вона почала шукати «швидкі заробітки» на Телеграм-каналах, де її завербував російський спецслужбіст. Після виконання «тестового» завдання – підпалу релейної шафи – він доручив дівчині підготовку кривавого теракту.

Для конспірації фігурантка змінила місце проживання та переїхала до орендованої квартири, яку оплачувала з криптогаманця куратора. За інструкцією окупантів агентка придбала термос, в який мала закласти вибухову речовину та «підсилити» її цвяхами.

Під час обшуків у помешканні затриманої виявлено компоненти для виготовлення СВП та мобільний телефон із доказами роботи на РФ.

Слідчі СБУ повідомили їй про підозру за ч. 1 ст. 14, ч. 2 ст. 258 Кримінального кодексу України (готування до вчинення терористичного акту).

Наразі зловмисниця перебуває під вартою. Їй загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Служба безпеки нагадує, якщо вас або ваших знайомих намагаються завербувати для підпалу авто ЗСУ, адмінбудівель, організації теракту чи мінування — повідомляйте про це в чат-бот СБУ «Спали ФСБешника».

Палив автівки ЗСУ та готував убивства військових: російського агента відправили за ґрати на 15 років

СБУ також застерігає українців — спецслужби РФ почали використовувати нову тактику. Вони підривають своїх агентів, використовують їх «втемну», а потім позбуваються як зайвих свідків.

— Якщо вам або вашим знайомим пропонують «просто занести пакунок» до ТЦК, поліції чи іншої адмінбудівлі, знайте — вас хочуть вбити. Щоб не стати терористом-смертником, повідомляйте про спроби вербування у чат-бот СБУ »Спали» ФСБешника» . Служба безпеки гарантує повну конфіденційність, а кожне повідомлення буде ретельно опрацьоване, — закликають в СБУ.

Нагадаємо, нещодавно ми писали, що СБУ затримала 22-річну киянку, яку завербувала російська військова розвідка для підриву райвідділу поліції у Львові. До здійснення теракту вона залучила свого знайомого. Зловмисникам загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

Раніше ми повідомляли, що СБУ затримала наркозалежну пару з Полтавщини, завербовану росіянами для подвійного теракту біля ТЦК.

У березні «Кременчуцький Телеграф» писав, що Служба безпеки України затримала співучасницю теракту, який спецслужби РФ влаштували на Харківщині на початку лютого 2025 року. Тоді разом із саморобним вибуховим пристроєм підірвали завербованого 15-річного агента, який під виглядом курʼєра приніс вибухівку до військової частини Національної гвардії. Унаслідок теракту неповнолітній агент та військовослужбовець, якому адресувалася «посилка», загинули на місці.

У лютому ми писали, що СБУ затримала чотирьох неповнолітніх агентів російських спецслужб, які 14 лютого здійснили теракт у центрі Миколаєва. Вибухівку дистанційно привели в дію біля кафе, коли до нього підійшла 42-річна жителька Полтавщини з сумкою, в якій був вибуховий пристрій. Жінка загинула на місці разом із трьома українськими військовими, ще семеро осіб отримали поранення. Пізніше ЗМІ повідомляли, що до теракту причетна жителька Горішніх Плавнів. У мережі ширилися чутки, що таким чином жінка хотіла помститися військовослужбовцям ТЦК за те, що вони мобілізували її сина, проте Центр протидії дезінформації ці чутки спростував. Стало відомо, що жінка про вибухівку у сумці не знала і сама стала жертвою терористів.

Ними виявилися четверо мешканців Полтавського району віком від 14 до 17 років. Їх завербували російські спецслужби через Телеграм-канали, що пропонують «легкий заробіток». Юнаки самостійно виготовили вибуховий пристрій, заховали його у рюкзак і передали жінці, запевнивши, що це сумка з грошима для передачі місцевому жителю. Російські куратори активували вибухівку дистанційно, коли вона підійшла до військових. Попри юний вік, російським агентам загрожує довічне ув’язнення.

Російські спецслужби використовують завербованих агентів в якості камікадзе та підривають їх «втемну»

Раніше ми писали, що російські спецслужби використовують завербованих агентів в якості «камікадзе» та підривають їх разом з вибуховими пристроями, які доручають їм принести. Про це зазначив перший заступник Голови СБУ Сергій Андрущенко. За його словами, в останній час Росія почала використовувати нову тактику: влаштовує дистанційний підрив саморобного вибухового пристрою, коли особа, яка його встановлює, знаходиться поруч. Таким чином росіяни фактично ліквідовують виконавця «втемну», щоб прибрати свідка злочину.