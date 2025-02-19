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СБУ та Нацполіція затримали 4 неповнолітніх агентів РФ з Полтавщини, які здійснили теракт у Миколаєві

Сьогодні, 10:06 Переглядів: 57

Постраждала також жінка з Полтавщини

Служба безпеки України та Національна поліція затримали чотирьох агентів російських спецслужб, які 14 лютого здійснили теракт у центрі Миколаєва. Про це повідомила пресслужба СБУ.

Вибухівку дистанційно привели в дію біля кафе, коли до нього підійшла 42-річна жителька Полтавщини. Жінка загинула на місці разом із трьома українськими військовими, ще семеро осіб отримали поранення.

Хто стоїть за терактом

За даними СБУ, виконавцями злочину були четверо неповнолітніх мешканців Полтавського району віком від 14 до 17 років. Їх завербували російські спецслужби через Телеграм-канали, що пропонують «легкий заробіток».

Юнаки самостійно виготовили вибуховий пристрій, заховали його у рюкзак і передали жінці, запевнивши, що це сумка з грошима для передачі місцевому жителю.

Російські куратори активували вибухівку дистанційно, коли вона підійшла до військових. СБУ зазначає, що окупанти заздалегідь планували ліквідувати свою агентку, аби вона не змогла розповісти про організаторів теракту.

Після вибуху неповнолітні виконавці повернулися додому та чекали на обіцяні гроші. Саме там їх і затримали українські правоохоронці.

Що загрожує затриманим

У затриманих вилучили мобільні телефони з доказами контактів із ФСБ, а також компоненти для виготовлення вибухівки.

Чотирьом фігурантам повідомили про підозру за ч. 2 ст. 28, ч. 3 ст. 258 Кримінального кодексу України (терористичний акт, вчинений за попередньою змовою групою осіб, що призвів до загибелі людей).

Попри юний вік, їм загрожує довічне ув’язнення.

Спецоперацію провели співробітники СБУ в Миколаївській та Полтавській областях спільно з Нацполіцією за процесуального керівництва Миколаївської обласної прокуратури.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що до теракту причетна жителька Горішніх Плавнів. У мережі ширилися чутки, що таким чином жінка хотіла помститися військовослужбовцям ТЦК за те, що вони мобілізували її сина, проте Центр протидії дезінформації ці чутки спростував. Зараз стало відомо, що жінка про вибухівку у сумці не знала.


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Автор: Руслана Горгола
Теги: СБУ Миколаїв теракт
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