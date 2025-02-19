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У Кременчуці презентують книгу Артема Нестеренка «Непідробна сила» (афіша)

Сьогодні, 10:00 Переглядів: 0

 

Книга — збірка сатиричних віршів-оповідань згубність загравання з «русскім міром»

Завтра, 20 лютого, у Кременчуцькій міській публічній бібліотеці відбудеться презентація книги Артема Нестеренка «Непідробна сила». Про захід журналістам «Кременчуцького Телеграфа» повідомили організатори.

За фахом Артем Нестеренко — лікар. Він народився і виріс у Зінькові, нині працює у Горішніх Плавнях. 

У своїй першій книзі — оригінальному патріотичному артпроєкті «Непідробна сила» — автор за допомогою алегорії відверто розповідає про те, що накипіло та наболіло. Його книга — це збірка сатиричних віршів-оповідань про згубність загравання з «русскім міром», його приховане єство у, здавалося б, буденних справах.

Артем Нестеренко додає: усі герої книги вигадані, проте уважний та вдумливий читач одразу зрозуміє, про що йде мова.

Під час презентації відвідувачі матимуть змогу придбати книгу письменника разом з автографом. Кошти за придбані книги Артем Нестеренко передасть на підтримку Збройних сил України.

Відбудеться захід у четвер, 20 лютого, о 14.30 у приміщенні бібліотеки за адресою вул. Європейська, 66/13.

Вхід на презентацію вільний.

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Автор: Яна Гудзь
Теги: бібліотека презентація книга афіша
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