Учора у Кременчуці горіла квартира у п’ятиповерхівці — надзвичайники

Сьогодні, 09:20 Переглядів: 229

Учора, 18 лютого, близько 17.16 у Кременчуці сталася пожежа у п'ятиповерховому будинку на вулиці Сумській. Про це інформують у пресслужбі Кременчуцького райуправління Державної служби надзвичайних ситуацій у Полтавській області.

За даними рятувальників, у квартирі було багато диму, тож працювати довелося в засобах захисту органів дихання та зору. Вогонь пожежникам вдалося локалізувати та загасити і не допустити його розповсюдження усією квартирою. Внаслідок загоряння у квартирі згоріло сміття, пошкоджень зазнали дерев'яне підвіконня та рама. Причину загоряння надзвичайники наразі встановлюють.

Нагадаємо, днями у Кременчуці під час пожежі у приватному будинку загинула людина.



