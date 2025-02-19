Учора, 18 лютого, близько 17.16 у Кременчуці сталася пожежа у п'ятиповерховому будинку на вулиці Сумській. Про це інформують у пресслужбі Кременчуцького райуправління Державної служби надзвичайних ситуацій у Полтавській області.
За даними рятувальників, у квартирі було багато диму, тож працювати довелося в засобах захисту органів дихання та зору. Вогонь пожежникам вдалося локалізувати та загасити і не допустити його розповсюдження усією квартирою. Внаслідок загоряння у квартирі згоріло сміття, пошкоджень зазнали дерев'яне підвіконня та рама. Причину загоряння надзвичайники наразі встановлюють.
Нагадаємо, днями у Кременчуці під час пожежі у приватному будинку загинула людина.
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