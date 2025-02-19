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Уночі на Полтавщині було гучно: сили протиповітряної оборони «відпрацювали» російські безпілотники

Сьогодні, 09:09 Переглядів: 207

 

Попередньо на території області обійшлося без пошкоджень

Цієї ночі на Полтавщині знову працювала протиповітряна оборона: українські військовослужбовці збивали російські дрони. Про це інформують у пресслужбі Повітряних сил Збройних сил України.

Напередодні увечері армія РФ вкотре атакувала Україну з неба і випустила 167 ударних БпЛА типу Shahed і безпілотники-імітатори різних типів із напрямків: Орел, Брянськ, Курськ, Міллєрово, Шаталово, Приморсько-Ахтарськ — РФ.

Напад із неба відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України.

Наразі у Повітряних силах підтверджують збиття 106-ти ударних БпЛА типу Shahed та безпілотників інших типів у Харківській, Полтавській, Сумській, Чернігівській, Черкаській, Київській, Кіровоградській, Хмельницькій, Житомирській, Дніпропетровській, Запорізькій, Херсонській, Одеській та Миколаївській областях.

Ще 56 безпілотників були локаційно втрачені.

Попередньо на Полтавщині внаслідок падіння уламків збитих дронів обійшлося без пошкоджень на руйнувань.

Нагадаємо, минулої ночі армія РФ випустила по території України 176 ударних безпілотників: 103 з них вдалося збити. Внаслідок падіння уламків у Полтавському районі зафіксували пошкодження двох приватних будинків та однієї господарської споруди.

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Автор: Яна Гудзь
Теги: ППО протиповітряна оборона повітряні сили безпілотники дрони
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