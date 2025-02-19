На Раківці у Кременчуці біля одного з будинків на місяць перекриють дорогу

Сьогодні, 09:05 Переглядів: 136

Причина — ремонт внутрішньоквартальної теплової мережі

У Кременчуці на місяць перекриють дорогу на вулиці Космічній біля будинку № 3 (мікрорайон Раківка). Про це стало відомо із проєкту рішення виконавчого комітету Кременчуцької міської ради. Перекриють дорогу із наступного понеділка, 24 лютого, і на місяць, до 24 березня. Причиною цьому називають проведення аварійно-відновлювальних робіт на внутрішньоквартальних теплових мережах. Вулиця Космічна, 3 На цей час працівники «Теплоенерго» мають розробити схему об'їзду для автотранспорту і погодити її у батальйоні патрульної поліції Кременчука, а також встановити необхідні дорожні знаки. Нагадаємо, наприкінці минулого року у Кременчуці перекривали рух однією з вулиць на Молодіжному.

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