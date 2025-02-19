У Кременчуці розпочався «бурулькопад»

У Кременчуці із дахів та балконів будинків починають падати бурульки. Так журналісти «Кременчуцького Телеграфа» сьогодні зранку помітили, що поблизу кількох будинків на вулиці Шевченка комунальники обгородили тротуар сигнальною стрічкою та повісили попереджувальні таблички.
Останні кілька днів удень на вулиці спостерігається підвищення температури і сонце, а це призводить до утворення бурульок на дахах.
Нагадаємо, кілька років тому у Полтаві на жінку впала бурулька — від отриманих травм вона загинула.
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