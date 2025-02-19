У Кременчуці розпочався «бурулькопад»

Сьогодні, 08:54 Переглядів: 147

Мешканцям варто звертати увагу на дахи будинків та бурульки на них

У Кременчуці із дахів та балконів будинків починають падати бурульки. Так журналісти «Кременчуцького Телеграфа» сьогодні зранку помітили, що поблизу кількох будинків на вулиці Шевченка комунальники обгородили тротуар сигнальною стрічкою та повісили попереджувальні таблички.

Останні кілька днів удень на вулиці спостерігається підвищення температури і сонце, а це призводить до утворення бурульок на дахах.

Що потрібно робити, аби не травмуватися:

своєчасно збивати бурульки, які несуть небезпеку пішоходам та автотранспорту, що паркується біля будинків;

не ходити під дахом будівель, а також під балконами, де є навислі бурульки;

розповідати дітям про небезпеку, яку несуть в собі бурульки та льодові нарости.

Нагадаємо, кілька років тому у Полтаві на жінку впала бурулька — від отриманих травм вона загинула.