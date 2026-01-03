На Полтавщині відлига: не виходьте на лід та стережітся бурульок

3 січня на Полтавщині очікують хмарну погоду з дощем і снігом, ожеледицю на дорогах та поривчастий вітер. Про це стало відомо із оперативного зведення Головного управління Державної служби надзвичайних ситуацій у Полтавській області.

За інформацією Полтавського обласного центру з гідрометеорології, в області прогнозують хмарну погоду та опади у вигляді снігу та дощу, місцями — слабка ожеледь і налипання мокрого снігу. На дорогах подекуди утвориться ожеледиця, що може ускладнити рух транспорту.

Вітер буде південно-західний, швидкістю 7–12 м/с, а вночі місцями пориви сягатимуть 15–20 м/с. Температура повітря по області протягом доби коливатиметься від –3 до +2 градусів.

Через нестійкий температурний режим на річках і водосховищах області можливе послаблення льодових явищ — з утворенням промоїн і тріщин. Рятувальники застерігають: виходити на лід небезпечно.

Також через потепління до +2 °C бурулі з дахів можуть падати. Жителів області просять:

бути особливо уважними поблизу будинків;

обережно пересуватися тротуарами;

по можливості уникати перебування під дахами.

