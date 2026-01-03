ГО "Захист держави"
Цьогоріч компанія Neuralink почне масово виробляти мозкові імплантати для керування пристроями

Сьогодні, 13:02 Переглядів: 117

 Компанія Neuralink, що розробляє імплантати для інтерфейсу «мозок–комп’ютер», у 2026 році планує запустити масове виробництво пристроїв і перейти до повністю автоматизованих хірургічних процедур

Компанія Neuralink, яка належить американському підприємцю Ілону Маску, у 2026 році планує розпочати масове виробництво мозкових імплантатів і перейти до повністю автоматизованої хірургічної процедури їх встановлення, передає Reuters.

Імплантат призначений для допомоги людям із важкими захворюваннями, зокрема травмами спинного мозку. За даними компанії, перший пацієнт із таким імплантатом зміг грати у відеоігри, користуватися інтернетом, публікувати дописи в соцмережах та керувати курсором ноутбука лише за допомогою думок.

Neuralink розпочала клінічні випробування на людях у 2024 році після того, як усунула зауваження щодо безпеки з боку Управління з контролю за продуктами і ліками США (FDA). Регулятор раніше відхилив заявку компанії у 2022 році.

У вересні Neuralink повідомила, що 12 людей у світі з важким паралічем уже отримали її імплантати та використовують їх для керування цифровими й фізичними інструментами силою думки.

Автор: Руслана Горгола Джерело фото: Neuralink
Теги: імплант
