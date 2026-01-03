За добу на Кременчуччині сталися три пожежі: горіли господарча споруда і два будинки

За добу на Кременчуччині сталися три пожежі. Про це стало відомо із оперативного зведення Головного управління Державної служби надзвичайних ситуацій у Полтавській області.

2 січня о 8.49 на вулиці Артема Носенка у Кременчуці загорілась господарча споруда. Вогонь знищив покрівлю на площі близько 6 квадратних метрів і сміття, а також пошкодив оздоблення стін на площі 20 квадратних метрів. Надзвичайникам вдалося врятувати будівлю від повного знищення. До гасіння залучали бійців 14-ї державної пожежно-рятувальної частини.

Того ж дня о 22.54 пожежа сталася у селі Пришиб Кременчуцького району на вулиці Набережній. Загорівся житловий будинок.

Унаслідок пожежі знищено облицювання стелі на площі 10 квадратних метрів, вікна, меблі та домашнє майно, ще 10 квадратних метрів стін закопчено. Будинок вдалося врятувати. На місці працювали рятувальники 17-ї ДПРЧ, а також місцева пожежна охорона села Пришиб.

Також нагадаємо, що того ж дня о 20.50 у провулку Прорізному в Кременчуці під час пожежі в будинку постраждала людина.

Причини усіх пожеж встановлюють фахівці.